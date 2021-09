Grande Fratello Vip 6, 2021: quanto dura e quando finisce?

Ormai è una tradizione: ogni anno, Canale 5 fa partire la propria stagione tv con la nuova edizione del Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini, perfetto padrone di casa per i “vipponi” che accettano di farsi recludere dentro l’abitazione più spiata d’Italia.

Ma quando dura il Grande Fratello Vip 6, edizione 2021? Ufficialmente, Mediaset ha annunciato una durata di tredici settimane e 27 puntate: questo vuol dire che -come già avvenuto l’anno scorso- il reality show occuperà ben due prime serate in palinsesto, quelle del lunedì e del venerdì, per concludersi intorno alla metà di dicembre.

Ma sappiamo bene che la durata dal Grande Fratello Vip è variabile: tutto dipende, ovviamente, dagli ascolti. Così come con la quinta edizione, durata da settembre a marzo, non è da escludere che anche il Grande Fratello Vip 6 possa durare più di quanto annunciato.

Anche questa edizione, insomma, potrebbe vedere i protagonisti rimanere nella Casa di Cinecittà anche durante il Natale ed il Capodanno, oltre che per i primi mesi del 2022. Se l’anno scorso per i concorrenti è stata una sorpresa, sicuramente quest’anno i partecipanti saranno preparati. Se il Grande Fratello Vip 6 dovesse durare di più, al cast che entrerà nella Casa nella prime settimana si aggiungeranno nuovi ospiti, pronti a creare nuove situazioni capaci di tenere il pubblico incollato davanti al piccolo schermo.