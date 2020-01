Grande Fratello Vip 31 gennaio 2020: chi sarà eliminato?

Stasera, 31 gennaio 2020, sarà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip, quarta edizione del reality show che vede protagonisti personaggi famosi, condotto da Alfonso Signorini e con opinionisti Pupo e Wanda Nara. Nel corso dell’ottava puntata vedremo chi tra Rita Rusic, Patrick Ray Pugliese e Andrea Montovoli, i tre nominati della settimana, dovrà abbandonare la casa.

Serena Enardu entrerà nella Casa. È passato un mese e Pago continua a parlare e a pensare a Serena. Come reagirà stasera nel vederla entrare nel loft di Cinecittà, questa volta per restare come concorrente? E come la prenderanno gli altri vip?

Grande sorpresa per Paolo Ciavarro. Il giovane sta vivendo al massimo l’esperienza del reality e sembra essere sempre più legato da una bella amicizia – almeno per ora – a Clizia Incorvaia. Stasera avrà modo di abbracciare la madre, Eleonora Giorgi. Avranno modo di parlare anche di questo rapporto speciale che si è instaurato con la biondina compagna d’avventura?

Non mancheranno altre sorprese e nuove nomination.