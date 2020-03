Grande Fratello Vip 25 marzo 2020: eliminati Fernanda, Licia o Antonella?

Stasera, 25 marzo 2020, sarà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip, quarta edizione del reality show che vede protagonisti personaggi famosi, condotto da Alfonso Signorini e con opinionisti Pupo e Wanda Nara. Nel corso della quindicesima puntata scopriremo chi tra Fernanda Lessa, Licia Nunez e Antonella Elia dovrà lasciare il gioco.

Oltre all’eliminazione canonica attraverso il televoto, ci sarà un altro addio nel corso della serata. Chi tra gli altri concorrenti dovrà lasciare Gf Vip? Sarà anche tempo anche per eleggere il secondo finalista di questa quarta edizione del reality. Dopo Sossio Aruta, un altro vip andrà direttamente in finale, non senza colpi di scena.

Adriana Volpe tornerà nella Casa con un videomessaggio in cui parlerà ai compagni d’avventura. Non mancheranno altre sorprese nel corso della serata.

Appuntamento stasera in prima serata su Canale5.