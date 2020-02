Grande Fratello Vip 24 febbraio 2020: Clizia squalificata?

Stasera, 24 febbraio 2020, sarà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip, quarta edizione del reality show che vede protagonisti personaggi famosi, condotto da Alfonso Signorini e con opinionisti Pupo e Wanda Nara. Nel corso della quattordicesima puntata scopriremo se Clizia Incorvaia dovrà abbandonare la casa per squalifica. La ragazza era in nomination con Antonella Elia, Paola Di Benedetto e Andrea Montovoli, ma a causa di frasi gravi pronunciate verso Andrea Denver – nello specifico “Sei un Buscetta”, riferendosi al fatto che l’aveva nominata e poi si era “pentito” – il televoto è stato annullato e verso Clizia sarà preso un provvedimento disciplinare.

Due nuovi ingressi nella Casa più spiata d’Italia: Valeria Marini e un concorrente a sorpresa varcheranno infatti la Porta Rossa e si uniranno al gruppo di “vipponi”. La Marini torna ad abitare il loft di Cinecittà che l’ha già vista protagonista della prima edizione di Gf Vip.

Inoltre Antonella Elia aggiungerà un nuovo capitolo alla sua tormentata storia d’amore. Non mancheranno altre sorprese e nuove nomination. Appuntamento stasera in prima serata su Canale5.