Grande Fratello Vip 2022: quanto dura e quando finisce?

Immancabile ormai, a settembre, la partenza del Grande Fratello Vip su Canale5. Quest’anno si tratta della settima edizione del reality, che sarà condotto da Alfonso Signorini, per la quarta volta padrone di casa, dopo alcune edizioni da opinionista. Signorini quest’anno sarà affiancato da Orietta Berti e Sonia Bruganelli, la prima una new-entry, la seconda già conosciuta la scorsa edizione.

Quando dura Grande Fratello Vip 7, edizione 2022?

Come già accaduto nelle scorse edizioni, la durata del GF Vip 2022 sarà variabile. Al momento si sa che durerà circa 100 giorni, poco più di tre mesi, per due appuntamenti settimanali, il lunedì e il giovedì in prima serata. Come accaduto però nelle scorse edizioni, qualora gli ascolti dovessero soddisfare la rete, la durata potrebbe allungarsi. Di quanto, non si sa, ma teniamo presente che l’edizione numero 6, come anche la precedente, sono andate avanti per ben 6 mesi.

Grande Fratello Vip 2022, gli appuntamenti tv

Come detto, il GF Vip 2022 andrà in onda in prima serata due volte a settimana, il lunedì e il giovedì. In day-time invece sarà in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.35 e su Italia1 alle 13, mentre sarà in diretta ogni giorno dalle 9 del mattino alle 6 del giorno seguente su Mediaset Extra e dalle 12.30 su La5. Oltre alle finestre di day-time, i telespettatori possono essere aggiornati sulle notizie dell’ultima ora dalla Casa nel corso della diretta con Alfonso Signorini ogni lunedì e giovedì alle ore 16.45 circa su Canale5.