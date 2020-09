Grande Fratello Vip 2020, orari in tv: come vederlo?

Dal 14 settembre 2020 su Canale 5 parte l’avventura del Grande Fratello Vip 5, proprio nel giorno in cui si celebrano i vent’anni dall’arrivo del reality show in Italia, partito nel 2020. Numerose cose sono cambiate, come ad esempio il fatto che ora, a fianco dell’edizione classica del programma ce ne sia una con personaggi famosi, condotta per la seconda volta da Alfonso Signorini.

Ma quando e come va in onda Grande Fratello Vip 5? Gli appuntamenti con cui Mediaset permette di seguire i concorrenti dentro la Casa sono numerosi, a cominciare dalla doppia prima serata settimanale, il lunedì ed il venerdì, durante cui saranno snocciolati i temi più discussi all’interno della casa, fatte le nomination e svelato l’eliminato.

Poi ci sono le finestre del day time: su La 5 alle 13:40, su Canale 5 alle 16:10 e su Italia 1 alle 18:00, dal lunedì al venerdì. Su Mediaset Extra, invece, andrà in onda la diretta dalla Casa dalle 09:00 alle 06:00 del mattino successivo. La 5 manderà in onda una finestra anche in seconda serata, tutti i giorni alle 00:40.

In streaming, invece, è possibile seguire la diretta su Mediaset Play e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, oppure sul sito www.grandefratellovip.mediaset.it. Su Mediaset Play e sul sito della trasmissione, infine, dal 21 settembre debutta la novità Gf Vip Party: alle 16:20, dal lunedì al venerdì Annie Mazzola ed il creator Awed (Simone Paciello), insieme ad ospiti del mondo della tv e del digital commenteranno quello che succede nella casa ed interagiranno con gli utenti che posteranno i loro commenti sui social.