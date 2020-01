Grande Fratello Vip 2020, quanto dura?

Le porte della Casa più spiata d’Italia stanno per riaprirsi. Dall’8 gennaio 2020 torna in onda, su Canale 5, il Grande Fratello Vip, quarta edizione del reality show che vede protagonisti personaggi famosi e condotto per la prima volta da Alfonso Signorini, affiancato dagli opinionisti Pupo e Wanda Nara.

Ma quanto dura il Grande Fratello 2020? Da Mediaset non è arrivato un numero preciso di giorni, ma si è limitata a dire che il programma durerà “circa tre mesi”, lasciando intendere che, in caso di buoni risultati, ci potrebbe essere la possibilità di allungare il programma che, comunque, dovrebbe finire intorno ad aprile. Quel che è certo è che durante il mese di gennaio il programma andrà in onda due volte alla settimana: l’8 ed il 10 gennaio, il 17, e poi il lunedì ed il venerdì.

Diciannove i concorrenti che entreranno nella Casa (presentati in due gruppi nelle prime due serate), a cui si aggiungono quattro “highlander”, ovvero concorrenti delle passate edizioni come Salvo Veneziano, Sergio Volpini, Patrick Ray Pugliese e Pasquale Laricchia. Tra le stanze annunciate, il privè, la stanza anni Ottanta ed il Tugurio. Al vincitore andrà il montepremi di 100mila euro, di cui la metà andrà in beneficienza.

Oltre alle puntate in prima serata ed alle finestre di day-time su Canale 5 e Italia 1, i telespettatori possono seguire in diretta i protagonisti del reality vip tutti i giorni sui canali free Mediaset Extra (dalle 9.00 alle 6.00 del mattino successivo) e La 5 (tutti i giorni alle 14 e dalle 24.30, dal lunedì al venerdì alle 19, sabato e domenica alle 19.30).