Grande Fratello Vip 2020, quanto dura e quando finisce?

Non era mai capitato che il Grande Fratello Vip andasse in onda per due volte nello stesso anno: eppure, dal 14 settembre 2020, Canale 5 riapre -a pochi mesi di distanza dalla fine dell’edizione scorsa- le porte della Casa più spiata d’Italia, per la quinta edizione, la seconda condotta da Alfonso Signorini.

Ma quanto dura e quando finisce il Grande Fratello Vip 2020? A Tv Sorrisi e Canzoni, il conduttore ha rivelato che la quinta edizione del reality show durerà 13 settimane, con la data chiusura prevista per i primi di dicembre. Signorini non ha fornito una data precisa, dal momento che Mediaset potrebbe decidere di anticipare o posticipare la chiusura a seconda del successo dell’edizione. Ovviamente, sarà presa in considerazione anche l’emergenza epidemiologica.

Accanto a Signorini, anche quest’anno, ci sarà Pupo, già presente nell’edizione scorsa, mentre la novità è rappresentata da Antonella Elia, concorrente della quarta edizione ed ora nei panni di opinionista. I concorrenti di questa edizione sono Adua Del Vesco, Fulvio Abbate, Enock Barwuah, Patrizia De Blanck, Paolo Brosio, Elisabetta Gregoraci, Myriam Catania, Denis Dosio, Fausto Leali, Matilde Brandi, Dayane Mello, Massimiliano Morra, Francesco Oppini, Stefania Orlando, Francesca Pepe, Pierpaolo Pretelli, Maria Teresa Ruta e Guenda Goria, Andrea Zelletta, Flavia Vento e Tommaso Zorzi. A loro si aggiungeranno altri concorrenti nel corso delle puntate.