Grande Fratello Vip 2020, i concorrenti (Foto)

Parte l’8 gennaio 2020 la quarta edizione del Grande Fratello Vip, la versione del celebre reality show di Canale 5 con protagonisti personaggi famosi. Le regole sono le stesse, con il gruppo costretto a vivere dentro una casa tra lussi, stanze segrete ed il Confessionale, per poter arrivare fino alla fine e vincere il montepremi di 100.000 euro, metà dei quali andranno in beneficienza.

Il cast di questa edizione, condotta da Alfonso Signorini con opinionisti Pupo e Wanda Nara, è formato da diciannove concorrenti, tra conduttori e conduttrici, showgirl, giornalisti, modelle, attori ed attrici. A loro si aggiungono i quattro “highlander”, ovvero Salvo Veneziano, Sergio Volpini, Patrick Ray Pugliese e Pasquale Laricchia, concorrenti delle edizioni scorse del Grande Fratello. Non è detto, però, che nel corso delle puntate non possano esserci ulteriori ingressi.

Scopriamo, quindi, i concorrenti del Grande Fratello 2020:

Adriana Volpe (nata a Trento il 31 maggio 1973): conduttrice televisiva, inizia la carriera nel 1993 con Scommettiamo che?, per poi condurre programmi come I Fatti Vostri, Mattina in Famiglia e Mezzogiorno in Famiglia. E’ sposata edha una figlia. Ha partecipato anche a Pechino Express.

Andrea Denver (nato a Verona il 3 maggio 1991): nato come Andrea Salerno, negli ultimi anni si è affermato nel campo della moda, collaborando con numerosi brand. Ha partecipato anche ad alcuni video musicali di Madonna, Jennifer Lopez e Taylor Swift.

Andrea Montovoli (nato a Porretta Terme -Bo- il 12 marzo 1985): attore di teatro, ha poi partecipato a numerosi film e serie tv, come Scusa ma ti voglio sposare, L’Ispettore Coliandro e Provaci ancora Prof. Ha avuto numerosi flirt, ma al momento è single.

Antonella Elia (nata a Torino il 1° novembre 1963): star di programmi cult degli anni Novanta, come Non è la Rai, La Corrida e La Ruota della Fortuna, ha lavorato a fianco di Mike Bongiorno, Raimondo Vianello e Corrado, per poi recitare anche a teatro. Ha partecipato a L’Isola dei Famosi, vincendo la seconda volta.

Antonio Zequila (nato ad Atrani -Sa- il 1° gennaio 1964): attore di fotoromanzi, è noto per essere un playboy. Ha partecipato all’Isola dei Famosi, dove gli è stato dato il soprannome di “Er Mutanda”. E’ famoso anche per una celebre lite con Adriano Pappalardo e Domenica In. E’ single.

Aristide Malnati (nato a Milano il 1° luglio 1964): archeologo, egittologo e mummiologo, ha all’attivo 15 campagne di scavi in Egitto e la pubblicazione di 12 papiri. Compagno di classe al liceo di Alfonso Signorini, dopo anni di studi è diventato giornalista ed autore televisivo.

Barbara Alberti (nata ad Umbertide -Pg- l’11 aprile 1943): giornalista, scrittrice, sceneggiatrice ed opinionista, ha scritto trentatrè libri ed è stata candidata ai Nastri d’Argento ed ai David di Donatello. Ha partecipato a Celebrity Masterchef ed ha recitato ne “La dea fortuna”.

Carlotta Maggiorana (nata a San Severino Marche -Fermo- il 3 gennaio 1992): Miss Italia 2018, è la prima sposata a conquistare il titolo. Nasce lavorativamente come ballerina televisiva ed ha preso parte ad alcuni film come “The Tree of Life” ed “Un fantastico via vai”. Ha la passione per le moto.

Licia Nunez (nata a Barletta il 1° marzo 1978): attrice di fiction dove, spesso, ha interpretato il ruolo della cattiva. E’ famosa per essere stata Elena Monforte ne Le tre rose di Eva. Per sette anni è stata legata ad Imma Battaglia, oggi ha una relazione con Barbara.

Clizia Incorvaia (nata a Pordenone il 10 ottobre 1984): showgirl, attrice, giornalista e fashion blogger, legata sentimentalmente in passato a Francesco Sarcina, con cui di recente ha avuto un ritorno di fiamma, salvo poi allontanarsi di nuovo quando lui ha ammesso pubblicamente che lei lo avrebbe tradito con Riccardo Scamarcio.

Elisa De Panicis (nata a Solaro -Mi- il 1° dicembre 1992): modella ed influencer ha partecipato a Uomini e donne come corteggiatrice ed, in Spagna, a Supervivientes ed alla versione iberica di Uomini e donne. Ha avuto un flirt con Cristiano Ronaldo.

Fabio Testi (nato a Peschiera del Garda -Vr- il 2 agosto 1941): attore di film italiani e stranieri, ma anche di fiction, ha una fama da latin lover. E’ amante della natura e del canto.

Fernanda Lessa (nata a Ninteroi -Rio De Janeiro, Brasile- il 15 aprile 1977): top model e Dj, in Italia diventa famosa nei primi anni Duemila conducendo programmi come Oltremoda e Le Iene e partecipando a L’Isola dei Famosi. Ha due figlie ed è impegnato in tour mondiale con il suo dj set show.

Ivan Gonzales (nato a Jerez De La Frontera -Spagna- il 17 gennaio 1992): modello, in Spagna ha partecipato a Supervivientes ed alla versione iberica di Uomini e Donne. In Italia, è stato tentatore in Temptation Island Vip 2018, stringendo amicizia con Valeria Marini, ed ha partecipato come tronista a Uomini e Donne.

Michele Cucuzza (nato a Catania il 14 novembre 1952): giornalista, è stato un volto storico del Tg2 prima e de La vita in diretta poi, ma ha anche condotto Uno Mattina. Molto impegnato socialmente, dal 2016 lavora per Telenorba. Ha una compagna e due figlie.

Pago-Pacifico Settembre (nato a Cagliari il 30 agosto 1971): cantante diventato famoso con il singolo “Parlo di te”, nel 2006 ha vinto Music Farm. E’ stato sposato con Miriana Trevisan e poi ha avuto una storia con l’ex tonista Serena Enardu, ma i due si sono lasciati dopo aver partecipato a Temptation Island Vip 2018.

Paola Di Benedetto (nata a Vicenza l’8 gennaio 1995): modella ed influence, è la prima Madre Natura italiana di Ciao Darwin. Partecipa a L’Isola dei Famosi, dove ha un flirt con Francesco Monte. E’ fidanzata con Federico Rossi, componente del duo Benji & Fede.

Paolo Ciavarro (nato a Roma il 22 ottobre 1991): figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi, ha partecipato a Pechino Express ed è nel cast di Forum. Ha anche condotto il daytime di Amici di Maria De Filippi.

Rita Rusic (nata a Parenzo -Istria- il 16 maggio 1960): attrice e produttrice cinematografica legata per anni a Vittorio Cecchi Gori. Dopo la fine del suo matrimonio, si è trasferita a Miami, dove ha ricominciato da zero, fondando una propria compagnia cinematografica. E’ single.