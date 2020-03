Grande Fratello Vip 18 marzo 2020: eliminati Antonella, Fabio o Adriana?

Stasera, 18 marzo 2020, sarà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip, quarta edizione del reality show che vede protagonisti personaggi famosi, condotto da Alfonso Signorini e con opinionisti Pupo e Wanda Nara. Nel corso della quattordicesima puntata scopriremo chi tra Fabio Testi, Adriana Volpe e Antonella Elia dovrà lasciare il gioco.

Oltre all’eliminazione canonica attraverso il televoto, tutti gli inquilini saranno chiamati a decidere, a sorpresa, un’altra eliminazione. Chi sarà il secondo concorrente a dover abbandonare la casa?

Gli inquilini della Casa sono costantemente informati sull’emergenza Coronavirus. È proprio di ieri l’ultimo aggiornamento attraverso un video messaggio di Alfonso Signorini. Per questo motivo, nelle ultime ore è stata data loro la possibilità di sentire le proprie famiglie. Il contatto con l’esterno ha regalato grandi gioie tra le mura del loft di Cinecittà.

La settimana appena trascorsa non ha risparmiato comunque nuovi scontri. Valeria Marini e Antonella Elia restano le principali antagoniste della Casa. Anche Sossio Aruta non gode della simpatia di molti dei suoi coinquilini. Il calciatore infatti spesso discute con gli altri vip per le problematiche più disparate.

Appuntamento stasera in prima serata su Canale5.