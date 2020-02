Grande Fratello Vip 17 febbraio 2020: eliminato Fabio o Serena?

Stasera, 17 febbraio 2020, sarà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip, quarta edizione del reality show che vede protagonisti personaggi famosi, condotto da Alfonso Signorini e con opinionisti Pupo e Wanda Nara. Nel corso della dodicesima puntata vedremo chi tra Serena Enardu – che la settimana scorsa si è salvata “in corsa” – e Fabio Testi, i due nominati della settimana, dovrà abbandonare la casa.

Tre nuove aspiranti concorrenti varcheranno la Porta Rossa: chi riuscirà a rimanere più a lungo nella Casa di Cinecittà? E come saranno accolte dai “vipponi”, ormai sempre più spaccati e litigiosi?

Doppia sorpresa per Paolo Ciavarro, sempre più vicino alla bella Clizia Incorvaia. Per lui arrivano mamma Eleonora Giorgi e papà Massimo Ciavarro. Entrambi tifano per lui ma avranno qualcosa da dirgli o da rimproverargli?

Non mancheranno altre sorprese e nuove nomination. Appuntamento stasera in prima serata su Canale5.