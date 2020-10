Grande Fratello Vip 16 ottobre 2020. Chi sarà eliminato?

Stasera, 16 ottobre 2020, sarà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip, condotta come al solito da Alfonso Signorini, con Pupo e Antonella Elia come opinionisti in studio. Al televoto troviamo Guenda Goria, Matilde Brandi e Stefania Orlando, tre donne dal carattere molto tosto. Chi di loro dovrà abbandonare la casa?

Nel menù della puntata: Matilde Brandi e Maria Teresa Ruta, mamma di Guenda, si sono confrontate animatamente e continuano a farlo, riusciranno a trovare un punto d’incontro e avvicinarsi al chiarimento? Matilde è protagonista anche di un altro triangolo creatosi nella Casa: quello con Stefania e Tommaso Zorzi. L’amicizia tra le due bionde si è incrinata?

Intanto, nel loft di Cinecittà sembrano delinearsi nuovi equilibri. Guenda si scaglierà contro tutti. Inoltre, qual è esattamente il rapporto tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini? Infine Adua Del Vesco ripercorrerà la sua vita senza tralasciare gli ostacoli superati che l’hanno fatta diventare la donna che è oggi.

Ricordiamo che, oltre agli appuntamenti televisivi, è possibile seguire in streaming la diretta su Mediaset Play e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, oppure sul sito www.grandefratellovip.mediaset.it.