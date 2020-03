Grande Fratello Vip 11 marzo 2020: eliminati Fabio, Sara o Asia?

Stasera, 11 marzo 2020, sarà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip, quarta edizione del reality show che vede protagonisti personaggi famosi, condotto da Alfonso Signorini e con opinionisti Pupo e Wanda Nara. Nel corso della quattordicesima puntata scopriremo chi tra Fabio Testi, Sara Soldati e Asia Valente dovrà abbandonare la casa. L’attore ha chiesto esplicitamente ai compagni di viaggio di essere nominato per poter uscire dalla Casa e riabbracciare i suoi figli. Il pubblico avrà accolto la richiesta di Testi e lo lascerà tornare a casa?

Gli inquilini della Casa sono stati aggiornati – attraverso un videomessaggio di Michele Cucuzza – sulle disposizioni del Governo in merito all’emergenza Coronavirus. Anche il programma si è adeguato e andrà in onda senza pubblico in studio. Inoltre, eccezionalmente, Alfonso Signorini condurrà da Cologno Monzese in collegamento con Cinecittà.

In puntata si parlerà delle nuove alleanze di Antonella Elia. Pace fatta con Fernanda Lessa, dopo le accuse reciproche dei giorni scorsi, le due sono finalmente arrivate a un chiarimento. Continua invece lo scontro tra la Elia e Valeria Marini e tra la Elia e Licia Nunez. Sembra proprio che le tre prime donne non riescano a trovare un punto di incontro per una convivenza pacifica nel loft.

Settimana turbolenta per Adriana Volpe, che continua a mettere in discussione ogni cosa, principalmente il rapporto con Antonio Zequila. I due alternano aspre discussioni a momenti di apparente tranquillità. Nel frattempo, Sossio Aruta e Zequila si contendono la leadership maschile della Casa.

Appuntamento stasera in prima serata su Canale5.