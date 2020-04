Grande Fratello Vip 1 aprile 2020: tre eliminati

Stasera, 1 aprile 2020, sarà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip, quarta edizione del reality show che vede protagonisti personaggi famosi, condotto da Alfonso Signorini e con opinionisti Pupo e Wanda Nara. Nel corso della sedicesima puntata scopriremo innanzitutto chi tra Antonio Zequila, Paolo Ciavarro e Patrick Ray Pugliese dovrà lasciare il gioco.

Ma le eliminazioni stasera saranno molte. Oltre a quella canonica attraverso il televoto, ci saranno infatti altre due eliminazioni nel corso della serata. Chi tra gli altri concorrenti dovrà lasciare Gf Vip? E chi invece potrà approdare alla finale di questa edizione?

In puntata si parlerà molto delle liti avvenute in settimana, l’ultima in ordine cronologico tra Sossio Aruta e Teresanna Pugliese, ma prima ci sono stati scontri anche tra Patrick Pugliese e Antonio Zequila e non solo.

Appuntamento stasera in prima serata su Canale5.