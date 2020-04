Grande Fratello: il vincitore 2020 è Paola Di Benedetto (video)

A vincere il Grande Fratello Vip 2020, quarta edizione del reality show che vede protagonisti personaggi famosi, è Paola Di Bendetto! Il reality condotto da Alfonso Signorini e con opinionisti Pupo e Wanda Nara si è concluso ieri sera dopo 17 puntate con la vittoria della giovane modella e influencer, prima “madre natura” italiana del programma di Canale 5 Ciao Darwin e attualmente fidanzata con Federico Rossi, il Fede del noto (ex) duo Benji e Fede.

Secondo classificato Paolo Ciavarro, un vero “bravo ragazzo”, figlio di Massimo Ciavarro e Eleonora Giorgi e dallo scorso anno conduttore della striscia di Amici di Maria De Filippi. Da molti era dato per vincitore, dato che si era anche messo in mostra per la sua storia con Clizia Incorvaia, nata proprio all’interno della casa. Terzo posto infine per Sossio Aruta, calciatore salito alla ribalta per il reality Campioni e per molti anni protagonista del Trono Over di Uomini e Donne, dove ha trovato l’amore con Ursula, dalla quale ha da poco avuto un figlio.

Erano arrivati alla finale anche Antonella Elia, Andrea Denver e Patrick Ray Pugliese, anche se al televoto, mentre Aristide Malnati, oltre ai tre primi classificati, era già finalista. Il primo a lasciare la puntata è stato Andrea Denver e via via tutti gli altri.

Quest’anno, nel corso della trasmissione, la realtà è entrata più volte nella Casa, perché i concorrenti sono stati informati da subito dell’emergenza coronavirus, con diversi aggiornamenti che si sono susseguiti di settimana in settimana. Gli inquilini hanno potuto inoltre mettersi in contatto telefonico con le loro famiglie, per avere notizie sul loro stato di salute ed essere rassicurati.

Anche nel corso della finale purtroppo l’emergenza sanitaria l’ha fatta da padrona, visto che i concorrenti, dopo l’eliminazione, non hanno trovato i propri familiari ad accoglierli o, quando c’erano, non hanno potuto abbracciarli, né esultare con loro.

A voi il video della vittoria di Paola Di Benedetto al Grande Fratello Vip 2020.