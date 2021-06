Grand Hotel su Canale 5, quante puntate sono?

Su Canale 5, dal 9 giugno 2021, aprono le porte del Grand Hotel: parliamo della nuova serie tv spagnola andata in onda, dal 2011 al 2013, su Antena 3, ed ora pronta al suo debutto sulla rete ammiraglia Mediaset, per tenere compagnia al pubblico durante l’estate.

Ma da quante puntate è composto Grand Hotel? In tutto, la serie tv spagnola è composta da 39 episodi, suddivisi in tre stagioni, con la prima formata da 9 episodi, la seconda da 8 e la terza da 22. Per ora, però, non è chiaro se Canale 5 manderà in onda tutte e tre le stagioni o solo una.

Molto dipenderà, evidentemente, dal risultato in termini di ascolti che otterranno le prime puntate. Quello che è certo è che la prima stagione andrà in onda con due episodi a serata, ogni mercoledì, mentre le ultime tre puntate saranno trasmesse in un’unica serata.

Grand Hotel, la trama

Ambientato nel 1905, Grand Hotel racconta la vicenda del giovane di umili origini, Julio Olmedo (Yon González). Raggiunto il Grand Hotel per fare visita alla sorella Cristina (Paula Prendes), che vi lavora come responsabile del piano, Julio scopre che da oltre un mese nessuno ne sa più nulla.

Rimasto come cameriere, Julio, mentre indaga sulla scomparsa della sorella, s’innamora di Alicia. È una delle figlie di Doña Teresa (Adriana Ozores), la proprietaria dell’Hotel. Insieme, i due scopriranno segreti gelosamente custoditi tra le mura dell’idilliaco edificio.