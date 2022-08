Grand Hotel 3, ultima puntata, finale: come finisce?

Dopo due anni di messa in onda, venerdì 26 agosto 2022 su Canale 5 va in onda l’ultima puntata di Grand Hotel-Intrighi e passioni, la serie tv spagnola trasmessa da Antena 3 dal 2011 al 2013 e che la rete ammiraglia Mediaset ha deciso di mandare in onda nei mesi estivi del 2021 e del 2022.

Quest’anno, in particolare, Canale 5 ha trasmesso le ultime quattordici puntate della terza stagione, che era stata interrotta a settembre 2021 per fare spazio alla programmazione autunnale. Da luglio 2022, così, il pubblico che si era affezionato alle vicende del Grand Hotel ha potuto riprendere a seguire le avventure dei suoi protagonisti.

Ma come finisce Grand Hotel? Va detto che il finale della terza stagione è anche il finale definitivo della serie, che non avrà una quarta stagione. Grand Hotel 3, quindi, chiude la storia con un finale che ci svela che fine faranno i protagonisti.

Grand Hotel 3, finale

-ATTENZIONE: SPOILER-

Nel primo episodio, “Il sacrificio”, tutte le prove raccolte sembrano dimostrare che sia stata Alicia (Amaia Salamanca) a sparare a Diego (Pedro Alonso) che, ferito ad una gamba, è deciso a ritrovare Julio (Yon Gonzàles), tanto da pagare i dipendenti affinché gli dicano dove si nasconde. Nel frattempo si scopre che Donna Teresa (Adriana Ozores) e Cisneros (Lluís Homar) hanno una relazione.

Nel secondo ed ultimo episodio, “Colera”, un’epidemia di colera inizia ad insinuarsi nell’hotel, a causa di Diego, che lo ha contratto bevendo l’acqua stagnante nella grotta. Angela (Concha Velasco) interviene e riesce a fermarla.

Alfredo (Fele Martínez) e Sofia (Luz Valdenebro) abbandonano l’hotel, per paura che loro figlio possa contagiarsi e Alfredo, prima di andare via, firma un documento in cui lascia la direzione dell’hotel nelle mani di Angela, che accetta di buon grado.

Cisneros, dopo aver dichiarato il suo amore a Teresa in una lettera, compie la sua vendetta nei confronti di Diego, uccidendolo in riva la mare. Belen (Marta Larralde), smascherata dallo stesso Andres (Llorenç González), si suicida per non andare in carcere. Javier (Eloy Azorín) e Laura (Marta Hazas), ormai guarita, tornano insieme e avranno tre figli. Maite (Megan Montaner) e Andres si sposano. E finalmente, Alicia e Julio, coronano il loro amore. Partono insieme e avranno un figlio.