Golden Gala 2022 in diretta su Raisport/Rai3: orari e copertura tv

Si terrà stasera, giovedì 9 giugno 2022, il Golden Gala di atletica leggera dedicato a Pietro Mennea, tappa italiana di Diamond League che dopo la parentesi fiorentina torna nella sua sede naturale dell’Olimpico di Roma. Anche quest’anno i diritti appartengono alla Rai che ha assicurato la diretta televisiva del meeting.

Le gare anche quest’anno saranno quasi completamente coperte, con l’esclusione del disco maschile e della fase iniziale del peso. Il programma inizierà alle 18.30, ma il collegamento tv avverrà alle 19.30 su Raisport (canale 58 DTT) per poi passare dalle ore 20 fino alle 22 su Rai3. Sono previste due ore e mezza di diretta fino alla conclusione delle gare intorno alle 22,00, seguirà una sintesi di mezz’ora su Raisport (fino alle 22,30). Il commento è affidato come sempre a Franco Bragagna assieme a Stefano Tilli.

Grande attesa dal punto di vista azzurro per il salto in alto maschile con il campione olimpico Gianmarco Tamberi, il lungo femminile con Larissa Iapichino, e i 200 con Filippo Tortu, mentre i 100 maschili saranno orfani di Marcell Jacobs per un infortunio che fortunatamente sta rientrando. Da seguire anche il paisà Nick Ponzio nel peso, Crippa nei 5000 e tanti altri.

Per tutti i dettagli delle gare, startlist, orari e protagonisti, potete consultare i colleghi di Queen Atletica, nostro sito specializzato nell’atletica leggera, a questo link.