Golden Gala 2021 in diretta su Rai3: orari e copertura tv

Si terrà stasera, giovedì 10 giugno 2021, il Golden Gala di atletica leggera dedicato a Pietro Mennea, tappa italiana di Diamond League che quest’anno eccezionalmente si svolgerà allo Stadio Ridolfi di Firenze, data l’indisponibilità dell’Olimpico di Roma per via degli Europei di calcio. Anche quest’anno i diritti appartengono alla Rai che ha assicurato la diretta televisiva del meeting.

Le gare anche quest’anno saranno quasi completamente coperte, con l’esclusione del disco femminile e della fase iniziale del peso. Il programma inizierà alle 18.45, ma il collegamento tv avverrà alle 20,00 su Rai3, poco prima della corsa di apertura, i 400 metri ad ostacoli femminili (20,05). Alla fine sono previste due ore di diretta fino alla conclusione delle gare intorno alle 22,00. Il commento è affidato come sempre a Franco Bragagna assieme a Stefano Tilli.

Grande attesa dal punto di vista azzurro per il salto in lungo femminile con Larissa Iapichino (grande talento azzurro e figlia di Fiona May) mentre i 100 maschili saranno orfani purtroppo di Filippo Tortu e Marcell Jacobs per diversa programmazione e infortunio rispettivamente. Da seguire anche Tamberi nell’alto, Fabbri nel peso, Crippa nei 5000.

Per tutti i dettagli delle gare, startlist, orari e protagonisti, potete consultare i colleghi di Queen Atletica, sito specializzato nell’atletica leggera, a questo link.