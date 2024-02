Gloria: trama e streaming puntata 3, episodi 5-6

Seguici su Whatsapp - Telegram

Martedì 27 febbraio 2024 è andata in onda la terza puntata della fiction Gloria, suddivisa negli episodi 5-Promesse non mantenute e 6-Addio miei cari. La serie tv viene trasmessa in prima serata su Rai2 e in streaming su Raiplay. Quante puntate sono – Cast.

Gloria – Trama Puntata 3

Episodio 5 – Promesse non mantenute

Alex supplica Gloria di ricucire il loro rapporto. Il suo sogno è di sposarla di nuovo, ma le cose non andranno come sperato. Tutto sembra procedere per il meglio, ma il loro matrimonio bis naufraga nuovamente, lasciando spazio solo a delusione. Le bugie architettate da Gloria per tornare alla ribalta dopo un periodo di oblio la mettono alle strette.

Lucilla e Gabriele, scoperta la verità sul piano di Gloria e del suo agente, li ricattano. La situazione precipita e Gloria scompare nel nulla, facendo temere il peggio.

Episodio 6 – Addio miei cari

Nel secondo episodio finale, intitolato Addio miei cari, l’attrice lascia tutti nel mistero, senza lasciare tracce. Il timore del suicidio aleggia, ma in realtà si tratta di un’ennesima macchinazione di Gloria per denunciare il mondo dello spettacolo e dei social. Lucilla e Gabriele, però, la smascherano, scoprendo il suo nascondiglio.

La seconda stagione di “Gloria” si conclude con un finale ricco di colpi di scena e suspense. Le bugie, i ricatti e le sparizioni saranno gli ingredienti di una resa dei conti che metterà alla prova i protagonisti e il loro rapporto.

