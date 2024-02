Gloria: trama e streaming puntata 2, episodi 3-4

Seguici su Whatsapp - Telegram

Lunedì 26 febbraio 2024 è andata in onda la seconda puntata della fiction Gloria, suddivisa negli episodi 3-Segreti e bugie e 4-Rivelazioni. La serie tv viene trasmessa in prima serata su Rai2 e in streaming su Raiplay. Quante puntate sono – Cast.

Gloria – Trama Puntata 2

Episodio 3 – Segreti e bugie

L’ufficio di Manlio è un alveare di frenetica attività. Tra telefonate concitate e scartoffie sparse, l’agente di Gloria tesse la tela di un piano ingegnoso. L’inganno, ormai una ragnatela intricata di bugie e mezze verità, non può essere svelato. No, non ora che i riflettori illuminano Gloria e il suo fascino ritrovato. Manlio è convinto che la fama sia una gallina dalle uova d’oro e non ha intenzione di lasciarsi sfuggire questa opportunità.

Un nuovo tassello si aggiunge al mosaico. Manlio, con l’astuzia di un lupo travestito da agnello, ingaggia un esperto di web marketing: un Social Media Manager. La sua arma segreta per conquistare il dominio virtuale e alimentare la fiamma della fama di Gloria.

L’agente, però, non è solo un abile stratega. Nel suo cuore alberga anche un desiderio ardente. E così, tra una trattativa e l’altra, inizia a frequentare Lucilla, un’attrice emergente che sogna di sfondare nel mondo dello spettacolo. La loro relazione sarà un fuoco fatuo o un’alleanza vantaggiosa per entrambi?

Nel frattempo, Gloria è combattuta. Da un lato, l’ebbrezza del successo e il calore ritrovato con l’ex marito Alex la inebriano. Dall’altro, il peso delle bugie la opprime come un macigno. Il senso di colpa la tormenta e la paura di essere smascherata la tiene sveglia la notte.

La tensione cresce inesorabilmente. Il castello di bugie eretto da Manlio vacilla pericolosamente. Le crepe nella facciata di finta perfezione si allargano e la verità minaccia di emergere con tutta la sua forza.

Gloria si troverà di fronte a un bivio: confessare tutto e affrontare le conseguenze, oppure cedere alle lusinghe del successo e sprofondare sempre di più nell’inganno? La scelta che compirà avrà un impatto indelebile sulla sua vita e su quelle di chi le ruota intorno.

Episodio 4 – Rivelazioni

Lo sguardo di Gloria è un mare in tempesta. Lo sconforto la avvolge come un sudario, mentre le parole di Manlio risuonano nella sua mente come un eco beffardo. Il piano dell’agente, un castello di bugie e inganni, la lascia sgomenta e amareggiata.

Un barlume di lucidità illumina la coscienza di Gloria. Un senso di colpa lacerante la attanaglia, schiacciandola sotto il peso delle sue azioni. Non può più negare la sua complicità in questa farsa. Le sue mani, un tempo strumento della sua arte, ora sono sporche di menzogne.

L’angoscia di Gloria si trasforma in un incubo ricorrente: la paura di essere smascherata, di perdere la stima di chi le è caro, soprattutto di Alex, l’uomo che ha finalmente ritrovato. L’amore che pensava di aver riconquistato rischia di svanire nel nulla, inghiottito da un mare di inganni.

Ma la situazione precipita quando Sergio, il fratello di Gloria, intuisce la verità. I suoi occhi scrutano la sorella con sospetto, le sue domande pungenti la mettono alle strette. La maschera di finzione sta per crollare.

Gloria si ritrova in un vicolo cieco. Le bugie che l’hanno portata sulla vetta del successo ora le si ritorcono contro, minacciando di travolgerla. Come si comporterà? Confesserà le sue colpe e affronterà le conseguenze, oppure cercherà di disperatamente di mantenere il castello di carte in piedi?

La seconda puntata di Gloria si conclude con un cliffhanger mozzafiato. Il destino della protagonista è appeso a un filo. La scelta che compirà determinerà il corso della sua vita e il suo futuro con Alex.

