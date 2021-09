Gloria, serie tv, ultima puntata: come finisce?

Il 7 settembre 2021 su Canale 5 va in onda l’ultima puntata di Gloria, la miniserie francese remake di una serie gallese con protagonista Cecile Bois nei panni di un avvocato alla ricerca del marito scomparso. Nel farlo, scopre una serie di segreti sul suo conto che sconvolgeranno la sua vita e quella dei suoi figli.

Ma come finisce Gloria? Se vi siete persi il finale o volete scoprire prima della sua messa in onda cosa succederà proseguite nella lettura di questo post, altrimenti fermatevi nella lettura.

Quinto episodio

Gloria decide di pagare Louise Verdiez per avere informazioni su David (Michaël Cohen). Va all’appuntamento portando Arthur (Mathieu Madénian) nascosto sul sedile posteriore dell’auto. La Verdiez le dice che i Brak la costringevano a procurarsi medicinali sul mercato nero, e che David era l’intermediario.

Ma non le dice dove sia David. La Verdiez muore in un incidente provocato da Marianne Volton (Barbara Schulz), che li aveva seguiti. Gloria scopre che Arthur la spia. L’uomo confessa che vi è costretto da una persona molto in alto, di cui non può svelare il nome.

Stan Baldini (Joey Starr) viene arrestato da Marianne per una reazione violenta contro di lei. Gloria ancora una volta riuscirà a farlo assolvere.Gloria chiede un’udienza al giudice per riavere i figli, e aspetta la convocazione. Nel frattempo la piccola Alice (Sarah Berru) le dice che il padre aveva scritto una lettera in cui spiegava quello che avrebbero dovuto fare se lui fosse scomparso. Gloria trova la lettera in una cassetta di sicurezza di cui scopre solo ora l’esistenza.

Sesto episodio

Gloria trova in una cassetta di sicurezza una lettera di David. In questa lettera ci sono le coordinate di un conto estero in cui David ha depositato un’ingente somma di denaro, per il futuro della famiglia. Marianne arresta Gloria, ma viene a sua volta arrestata da Philippe Lazargue (Patrick Descamps), che scopriamo essere a capo di tutto l’intrigo.

Al punto da rapire la piccola Alice, (che nel frattempo era stata riaffidata alla madre insieme ai fratelli) per indurre Gloria a trasferire i fondi esteri su un conto dello stesso Lazargue. Gloria, aiutata da Denis, riesce a liberare Alice. Restituirà il denaro a Gaelle Brak.

Rientrando, trova Stan Baldini ad aspettarla davanti a casa. Fra i due è nato un sentimento. Ma le sorprese non sono finite. David è tornato, si dichiara colpevole e deciso ad affrontare le conseguenze delle sue malefatte. Gloria capisce di non amarlo più, e lo lascerà. Ma David forse andrà in carcere, e probabilmente, lei lo difenderà in tribunale.