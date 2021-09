Gloria, serie tv: quante puntate sono?

Una miniserie francese, remake di una serie gallese, debutta su Canale 5: a partire dal 1° settembre 2021, infatti, va in onda Gloria, produzione d’oltralpe trasmessa in Patria da Tf1 tra marzo ed aprile 2021 e che ora arriva da noi ad anticipare la stagione autunnale della rete Mediaset.

Ma da quante puntate è composto Gloria? In tutto la miniserie è formata da sei episodi, della durata di 50 minuti circa ciascuna. Canale 5 la manderà in onda due episodi per volta, per tre prime serate, il 1°, il 6 ed il 7 settembre. Il finale di serie andrà quindi in onda il 7 settembre.

Gloria, la trama

La miniserie, remake della serie gallese Keeping Faith, è ambientata in Bretagna, dove vive la protagonista, Gloria Meyers (Cécile Bois). Gloria vive con il marito David (Michaël Cohen), anche lui avvocato come lei. I due hanno tre figli: uno di otto mesi, Rose (Elsa Hyvaert) ed Alice (Sarah Berru).

Una mattina come tante, David esce di casa per andare nello studio legale ereditato dal padre, ma di lui si perdono le tracce. Nel cercare di capire che fine abbia fatto, Gloria scopre che lo studio è in difficoltà economiche e che ha perso numerosi clienti. Non solo: scopre anche che David ha iniziato ad andare da uno psicologo ed ha un falso documento d’identità con il nome del suo ex fidanzato, morto in un incidente stradale anni prima.

Nel cercare di scoprire cosa sia successo, la protagonista si fa aiutare dal cognato poliziotto Denis Gavin (Malik Zidi), sposato con Emilie (Lucie Lucas), sorella di David che non ha mai avuto in simpatia Gloria. Le indagini coinvolgono anche la Polizia, ma il capo Marianne Volton (Barbara Schulz) ostacola il lavoro di Gloria, con cui ha avuto a che fare in passato, quando l’avvocato ha seguito una causa di divorzio che ha danneggiato la carriera della poliziotta.