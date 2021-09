Gloria, serie tv: il cast

Gli amanti delle serie tv francesi saranno contenti di sapere che Canale 5, a partire dal 1° settembre 2021, manda in onda Gloria, miniserie remake di una serie gallese e con protagonista Cécile Bois, attrice già nota in Italia per essere protagonista di Candice Renoir, serie poliziesca in onda su Sky Investigation.

Ma nel cast ci sono anche numerosi altri attori: scopriamo chi sono.

Cécile Bois è Gloria Meyers: avvocato, moglie e madre, ora in maternità ma in attesa di tornare al lavoro. La misteriosa scomparsa del marito David (Michaël Cohen) la porterà a dover indagare su alcuni segreti ed a fare sconvolgenti scoperte.

Michaël Cohen è David Meyers: il marito di Gloria, con cui ha avuto tre figli. Proprietario dello studio legale che ha ereditato dal padre, sembra nascondere numerosi segreti alla moglie ed alle persone che lo circondano.

Barbara Schulz è Marianne Volton: capo della Polizia a cui sono affidate le indagini sulla scomparsa di David. La donna conosce già Gloria, con cui in passato ha affrontato una causa di divorzio da cui la sua carriere è uscita ammaccata. Per questo non è in buoni rapporti con lei.

Malik Zidi è Denis Gavin: cognato di Gloria e poliziotto, è l’unico che l’aiuta veramente nelle sue indagini.

Lucie Lucas è Emilie Gavin: sorella di David e moglie di Denis, non ha mai sopportato Gloria.

Bernard Le Coq è Richard Meyers: padre di David.

Nicole Calfan è Odile Meyers: madre di David.

Elsa Hyvaert è Rose Meyers: primogenita di Gloria e David.

Sarah Berru è Alice Meyers: secondogenita di Gloria e David.

Joey Starr è Stan Baldini.

Mathieu Madénian è Arthur: vicino di casa di Gloria.

Amelle Chahbi è Chaca: migliore amica di Gloria.

Mariama Gueye è Clarisse: avvocato che lavora nello studio legale di David.

Anne Consigny è Gaëlle Brak.

Clotilde Mollet è Carole Faustin.

Patrick Descamps è Philippe Lazargue.