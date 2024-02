Gloria fiction Rai, il cast

Seguici su Whatsapp - Telegram

Per il suo ritorno alla fiction Rai, Sabrina Ferilli ha scelto una storia ed una protagonista che non passeranno inosservati al pubblico, anche perché Gloria, in onda da lunedì 19 febbraio 2024, è qualcosa di nuovo per la tv generalista.

La storia è infatti quella di un’attrice in declino, che però si rifiuta di lasciare le scene e che si dice disposta a tutto pur di tornare alla ribalta, anche mettere in atto una bugia diabolica, aiutata dal suo agente.

Sabrina Ferilli, in questa sua nuova avventura, si fa affiancare da Massimo Ghini, con cui ha già lavorato ad altre produzioni di successo, ma anche da Sergio Assisi, Emanuela Grimalda, Luca Angeletti e Massimo De Lorenzo. La serie, inoltre, vanta numerose guest-star, come Paolo Conticini, Sergio Rubini e Carlo Conti, nei panni di loro stessi. Scopriamo insieme, allora, il cast di Gloria.

Sabrina Ferilli è Gloria Grandi

La mitica Gloria Grandi è una star in disarmo. Ma guai a farglielo notare: se nessuno la chiama più, la colpa è del suo agente, dei produttori, del pubblico, delle sue colleghe meno brave ma con i contatti giusti. Gloria è ancora bellissima ma nel tempo i suoi difetti si sono esasperati fino a renderla davvero insopportabile. Non che sia diversa nel privato, visto che ha pessimi rapporti anche con la sua unica figlia Emma.

Massimo Ghini è Manlio De Vitis

Se esiste un genio del male, cinico e disincantato, Manlio De Vitis lo è. Temutissimo agente delle dive, nonché manager di Gloria da sempre, ha con lei un rapporto di amore/odio (all’inizio anche di sesso, ma stiamo parlando di tantissimi anni fa) che a tratti li fa sembrare due coniugi di lunga data che si sopportano a fatica. È lui che l’ha fatta diventare una star.

Sergio Assisi è Alex Pellegrini

Ex marito di Gloria e stimato truccatore, divide la sua vita tra i set cinematografici, l’adorata figlia Emma (Martina Lampugnani) e la sua nuova compagna Daniela (Giorgia Salari), rinominata da Gloria “la noia”. La passione tra lui e Gloria è stata travolgente e in realtà non si è mai spenta nonostante il loro passato, il matrimonio burrascoso, la nascita dell’unica figlia, i tradimenti di lei e il difficile rapporto attuale.

Emanuela Grimalda è Iole

La fidatissima assistente e amica con cui Gloria convive da sempre. Single per scelta, non ne può più di quella convivenza da almeno trent’anni e minaccia ripetutamente di andarsene. Ma non lo fa, perché da sempre è innamorata di Gloria.

Fiorella D’Antonio è Lucilla Altieri

È una giovane e talentuosa attrice che Manlio, che ha un debole evidente per lei, ha scelto di rappresentare. Non c’è un solo gesto, una sola azione, che Lucilla non calcoli al millimetro. Vuole il successo, a tutti i costi. In breve tempo diventa l’antagonista di Gloria, della quale vuole ripercorrere le orme e oscurare la fama.

Martina Lampugnani è Emma

La figlia ventenne di Gloria e Alex si è salvata dall’ingombro della madre e dai riflettori puntati su di lei andando a vivere col padre appena compiuti diciott’anni. Purtroppo, le sue adorate canzoni indie ancora non le permettono l’indipendenza economica e sono i genitori che di fatto la mantengono.

Luca Angeletti è Sergio

È il fratello di Gloria, ed è gay. Dopo una carriera modesta in un’orchestra con cui però si è esibito persino in Giappone e Corea, oggi è un insegnante privato di pianoforte sereno e appagato dalla musica e dall’amore per Filippo (David Sebasti).

David Sebasti è Filippo

Compagno di Sergio da qualche anno, carabiniere audace ma dal cuore tenero. Non litigano quasi mai, Sergio e Filippo. C’è solo un argomento che li divide: Gloria. Sergio la sopporta a fatica, Filippo invece la adora.

Massimo De Lorenzo è il Professor Fossati

Stimato primario di oncologia, è stato il consulente della serie tv di cui era protagonista Gloria. Accecato dalla fascinazione per la diva e ricattato da Manlio, accetterà di aiutarla nel suo piano e rischierà la radiazione.

Eugenio Franceschini è Gabriele De Marchi

È un social media manager che prima aiuta Gloria nella gestione del successo, poi la ricatta. Il vero cattivo di questa storia.

Adolfo Margiotta è Michele

Michele è il personaggio che non c’entra nulla, eppure senza di lui tutta questa storia non sarebbe la stessa. Quando attraverserà la vita di Gloria, non la cambierà – non sarà nelle sue intenzioni – eppure la migliorerà. Michele è un vedovo di mezz’età. Diventerà l’amico del cuore di Gloria.

Altri personaggi

Giorgia Salari è Daniela: compagna di Alex, soprannominata “La noia”;

Settimo Palazzo è l’agente Lo Cascio;

Filippo Laganà è Ricky;

Teresa Federico è Morena.