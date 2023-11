Gli ultimi saranno ultimi, film su Rai2: trama, attori e cast

Questa sera, lunedì 20 novembre 2023, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai2, va in onda il film Gli ultimi saranno ultimi, che ripropone Paola Cortelesi come già lunedì scorso. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Gli ultimi saranno ultimi – Trama

Luciana Colacci è una donna semplice che vive ad Anguillara, un piccolo paese del Lazio. Lavora in una fabbrica tessile e ha un marito, Stefano, disoccupato cronico ma pieno di idee brillanti. I due desiderano un figlio da tempo, e quando finalmente Luciana rimane incinta, il loro sogno sembra finalmente realizzarsi.

Tuttavia, la gravidanza di Luciana coincide con un momento di crisi per la fabbrica in cui lavora. La direzione decide di non rinnovare il contratto a tempo determinato di Luciana, in quanto la sua assenza per maternità sarebbe un costo troppo elevato.

Luciana è disperata. Non sa come fare per mantenere se stessa e il suo bambino. Decide quindi di rapire il direttore della fabbrica, Antonio Zanzotto, per costringerlo a riassumerla.

Il film ha vinto numerosi premi, tra cui:

David di Donatello per la migliore attrice protagonista a Paola Cortellesi

Nastro d’argento per la migliore attrice protagonista a Paola Cortellesi

Globo d’oro per la migliore attrice a Paola Cortellesi

Gli ultimi saranno ultimi – Cast e attori

Il cast principale include:

Paola Cortellesi: Luciana Colacci

Alessandro Gassmann: Stefano Colacci

Fabrizio Bentivoglio: Antonio Zanzotto

Corrado Guzzanti: Enzo

Iaia Forte: Teresa

Stefano Fresi: Franco

Claudia Gerini: Patrizia