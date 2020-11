Il 10 novembre 2020, alle 21:25 su Raiuno, va in onda la seconda puntata de Gli orologi del diavolo, la fiction diretta da Alessandro Angelini e tratta da una storia realmente accaduta, raccontata nel libro omonimo scritto da Gianfranco Franciosi con Federico Ruffo (edito da Rizzoli).

Protagonista è Giuseppe Fiorello, a cui va il ruolo di Marco Merani, ma nel cast troviamo anche Nicole Grimaudo (Flavia), Claudia Pandolfi (Alessia), Alvaro Cervantes (Aurelio), Fabrizio Ferracane (Mario), Roberto Nobile (Antonio), Gea Dall’Orto (Joy) e Marco Leonardi (Jacopo). A questo link tutto il cast.

Gli orologi del diavolo, la seconda puntata

Episodio 3

Marco, costretto da Aurelio a partire per il Sud America, conosce la famiglia del boss e i suoi amici. Marco vorrebbe chiudere con quella storia ma Mario lo convince ad accettare un ultimo lavoro: preparare un’imbarcazione per una consegna speciale. Aurelio, all’ultimo momento, chiede che sia proprio Marco a guidare il gommone. Marco esita ma la polizia italiana gli garantisce protezione. Vexina (Federico Pacifici) forza la mano e la gendarmérie francese, all’oscuro dell’operazione, arresta Marco e Pablo (Carlos Librado), il braccio destro di Aurelio che viaggia con lui, al largo della coste francesi.

Episodio 4

Marco viene condannato a otto mesi di carcere. Mentre divide la sua cella con Pablo, tenta di mettersi in contatto con la polizia italiana, inutilmente. Quando capisce che, se si scoprisse che è un infiltrato, lui e la sua famiglia sarebbero finiti, accetta la condanna in silenzio. Mentre Vexina paga il suo errore e viene allontanato dal suo incarico, a casa Merani la situazione precipita. Uscito dal carcere, Marco si ritrova faccia a faccia con una terribile verità: il cantiere è sull’orlo del fallimento, sua moglie vuole separarsi e in paese tutti ormai lo considerano un trafficante di droga.

Gli orologi del diavolo, streaming

E’ possibile vedere Gli orologi del diavolo in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay. A questo link la pagina ufficiale della fiction.