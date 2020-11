Gli orologi del diavolo, il cast

Giuseppe Fiorello torna in tv come protagonista di una fiction lunga, cosa inedita per l’attore siciliano. Gli orologi del diavolo, in onda dal 9 novembre 2020 su Raiuno, non è infatti un film-tv ma una serie vera e propria, tratta -come spesso accade con i lavori a cui Fiorello prende parte- da una storia realmente accaduta.

Oltre a lui, molto nutrito il cast della fiction, diretta da Alessandro Angelini e liberamente ispirata al libro “Gli orologi del diavolo”, scritto da Gianfranco Franciosi con Federico Ruffo ed edito da Rizzoli.

Giuseppe Fiorello è Marco Merani

Meccanico e genio dei motori nautici, ama la sua vita e la sua famiglia. Il suo talento nel lavoro lo spingerà faccia a faccia con un giro di narcotrafficanti che lo porterà a diventare il primo infiltrato civile della storia italiana. Costretto al silenzio anche con sua moglie e sua figlia, travolto da accuse terribili e dall’onta di una carcerazione ingiusta e inevitabile, in nome del proprio senso di giustizia vivrà un’odissea che cambierà per sempre la sua esistenza.

