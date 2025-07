Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, sabato 12 luglio 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai2, va in onda il film Gli occhi blu dell’ossessione. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Gli occhi blu dell’ossessione – Trama

“Gli occhi blu dell’ossessione” (titolo originale: The Paramedic Who Stalked Me) è un thriller psicologico del 2023. La storia ruota attorno a Chloe (Lexi Minetree), una liceale ribelle che, dopo un grave incidente d’auto causato da un guidatore ubriaco, viene salvata dal paramedico Matt (Andrew Spach). Matt, segnato dalla perdita della sua ex fidanzata in un incidente simile anni prima, sviluppa un’ossessione per Chloe, vedendo in lei una seconda possibilità per rivivere il suo passato. Inizia a perseguitarla con attenzioni sempre più invasive, rubandole oggetti personali e infiltrandosi nella sua vita con una maschera di premura.

La situazione si aggrava quando Matt isola il fidanzato di Chloe, Bryce, e minaccia chiunque gli si opponga, trasformando la gratitudine iniziale di Chloe in paura. La madre di Chloe, Karen (Maeve Quinlan), cerca di proteggere la figlia, ma il gioco psicologico di Matt si fa sempre più pericoloso, culminando in un’escalation di tensione e violenza.

Gli occhi blu dell’ossessione – Cast

Lexi Minetree: Chloe, la protagonista, una teenager spensierata che diventa vittima dell’ossessione di Matt.

Andrew Spach: Matt, il paramedico psicopatico, affascinante ma disturbato, che proietta su Chloe il suo amore perduto.

Maeve Quinlan: Karen, la madre iperprotettiva di Chloe, che cerca di contrastare le minacce di Matt.

Nick Clark: Bryce, il fidanzato di Chloe.

