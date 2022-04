Gli Eredi della Terra, quante puntate sono?

Canale 5 torna a proporre la saga di Ildefonso Falçones diventata già una serie tv nel 2020: da domenica 17 aprile 2022 la rete ammiraglia Mediaset manda infatti in onda Gli Eredi della Terra, miniserie sequel de La Cattedrale del Mare. Entrambe le serie tv spagnole sono tratte dagli omonimi romanzi storici di Falçones, che solo in Italia hanno venduto 1,5 milioni di copie.

Ma da quante puntate è composto Gli Eredi della Terra? In tutto, gli episodi della miniserie sono otto, ciascuno della durata di circa 50 minuti. Canale 5 li manda in onda in tre appuntamenti settimanali, ogni domenica: il 17 ed il 24 aprile vanno in onda tre episodi, mentre il 1° maggio ne vanno in onda due. Il finale di serie, quindi, sarà trasmesso il 1° maggio.

Gli Eredi della Terra, la trama

1387: Arnau Estanyol (Aitor Luna), ormai anziano, è amministratore del Piatto di Santa Maria del Mar e probiviro di Barcellona; la vita sembra aver finalmente concesso a lui e alla moglie un po’ di pace. Ma la morte di Re Pietro sconvolge gli equilibri della città: il Principe Giovanni sale al potere e, con lui, i Puig che non tardano ad attuare la loro sanguinosa vendetta.

Nessuno osa contrapporvisi, tranne Hugo Llor (David Solans, giovane; Yon González, adulto), un 12enne che ha trovato in Arnau un mentore. Questo ragazzo, che a poco a poco diventerà un uomo, ha un sogno: diventare costruttore di navi. Ma saranno proprio i Puig, a mettere in atto contro di lui una ritorsione covata da anni…