Gli Eredi della Terra è su Netflix?

Proprio come La Cattedrale del Mare, anche il suo sequel Gli Eredi della Terra, in onda da domenica 17 aprile 2022 su Canale 5, è un co-produzione che coinvolge Netflix. In particolare a produrre gli otto episodi tratti dal libro di Ildefonso Falçones sono stati Atresmedia Televisión e Televisió de Catalunya, in collaborazione con Diagonal Tv, oltre, appunto a Netflix.

Ma Gli Eredi della Terra si può quindi vedere in streaming su Netflix? Non ancora, almeno in Italia: da noi, infatti, ad avere i diritti per la distribuzione in esclusiva è Mediaset, che quindi può mandare in onda la serie tv in prima assoluta su Canale 5 ed in streaming su Mediaset Play.

Negli altri Paesi, invece, Netflix ha già distribuito la serie, che ha debuttato il 16 aprile. Netflix Italia, per poter inserire Gli Eredi della Terra nel proprio catalogo, deve quindi aspettare che vada interamente in onda su Canale 5. Al momento, la piattaforma ha inserito la serie tra le produzioni disponibili “prossimamente”, senza specificare alcuna data.

Nel caso de La Cattedrale del Mare, invece, era accaduto l’opposto: la serie quando arrivò su Canale 5 era già disponibile su Netflix dal 2018 e continuò ad esserlo anche durante la messa in onda televisiva.