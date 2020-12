Gli ascolti di Uomini e Donne: un programma super longevo

È il programma di incontri più longevo della TV italiana. Nato nel 1996, inizialmente erano coppie già ben rodate a presenziare in studio, discutendo insieme al pubblico delle principali problematiche correlate alla vita di ogni giorno. A partire però dal 2001 il programma ha cambiato rotta; da allora infatti funziona la formula ancora oggi utilizzata per il format: alcuni soggetti danno disponibilità ad essere corteggiati da vari personaggi che si presentano di volta in volta. In sostanza è un vero e proprio programma di incontri; nonostante si tratti di un format decisamente datato, lo spettacolo è seguito ancora da moltissime persone. Tra queste la maggior parte sono veri e propri fan, che seguono ogni singola puntata, che si interessano ai protagonisti e che leggono le anticipazioni disponibili in rete.

Gli ascolti di Uomini e donne

In linea generale, considerando una media mensile, Uomini e Donne si guadagna circa il 22-23% di share quotidiano. Tenendo conto che il programma va in onda ogni giorno, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14:45, si tratta di uno share di tutto rispetto, visto che a quell’ora sono moltissime le alternative. Sempre considerando il discorso in senso generale, si tratta di oltre 3.000.000 di spettatori quotidiani. Nonostante il programma sia cambiato negli ultimi anni, assommando sia Uomini e donne che Uomini e Donne Over, si tratta di una bella fetta dello share quotidiano. Per altro gli appassionati di questo programma sono particolarmente appassionati, seguono ogni puntata e si interessano alle varie situazioni che si verificano quotidianamente.

Lo share più basso in estate

Solo durante il periodo estivo lo share si abbassa in modo importante; da notare che spesso Uomini e Donne viene sospeso per il mese di agosto, nel periodo caldo lo share si abbassa intorno al 10-15%. Capita spesso questo tipo di evento, anche perché ci sono programmi televisivi che vanno in onda soprattutto nel corso dei mesi caldi, che probabilmente “rubano” telespettatori proprio al programma di Canale 5 condotto da Maria de Filippi.

Non solo TV

Si deve poi considerare che essendo in onda da vari decenni Uomini e Donne è seguito non solo dal punto di vista televisivo, ma anche attraverso altri canali. Sono numerosi gli appassionati che ogni giorno scrivono sui canali social del programma, come ad esempio su Facebook e su Twitter. Spesso si verificano anche veri e propri dibattiti, particolarmente agguerriti, con centinaia di persone che vi prendono parte. Sono disponibili numerosi siti che pubblicano le anticipazioni delle puntate. Questo può avvenire perché il programma è registrato settimanalmente, per essere poi messo in onda la settimana successiva. Le indiscrezioni si sprecano, soprattutto nel momento in cui i singoli corteggiamenti si trasformano in piccoli flirt. Periodicamente poi nel programma si verificano piccole baruffe, o colpi di scena clamorosi. Con buona probabilità fanno parte di canovacci che la redazione offre ai protagonisti, in modo da rendere sempre interessante il programma, evitando il ripetersi di situazioni cicliche che altrimenti sarebbero all’ordine del giorno.