Giustizia per tutti, il cast

Un gruppo di attori ed attrici molto nutrito forma il cast di Giustizia per tutti, la nuova fiction in onda su Canale 5 a partire da mercoledì 18 maggio 2022. Un legal drama che ha come protagonista Roberto, fotoreporter interpretato da Raoul Bova, che dopo essere stato ingiustamente accusato dell’omicidio della moglie è in cerca della verità.

Per questa sua nuova avventura (di cui Bova è anche produttore con la sua RB Productions), l’attore si è fatto affiancare dalla sua compagna Rocío Muñoz Morales, qui nei panni di un’avvocatessa che darà a Roberto l’opportunità di farsi giustizia. Ecco, quindi, il cast di Giustizia per tutti.

Raoul Bova è Roberto Beltrami: nella sua vita precedente era un fotoreporter indipendente. Coraggioso, dominato da uno spirito d’avventura che lo ha portato sugli scenari più interessanti del mondo, aveva scelto di puntare il suo sguardo dove era più difficile osservare, dove era possibile mostrare un’altra verità rispetto a quella che tutti immaginano o conoscono. Il suo dono era, ed è, vedere ciò che gli altri non vedono. Nonostante stesse spesso fuori città per lavoro, dieci anni prima Roberto aveva una bellissima famiglia, una casa e una bambina, Giulia. Beatrice intanto era diventata un avvocato, assunta dal prestigioso studio Bonetto, uno dei migliori di Torino, e aveva deciso di occuparsi dei casi che coinvolgevano le persone più in difficoltà. Ma una notte Beatrice morì, uccisa brutalmente nella loro casa e Roberto venne arrestato, accusato di un gesto orribile, e condannato a trent’anni di carcere. Roberto sapeva di avere una sola possibilità per recuperare la sua vita: dimostrare la sua innocenza. Per questo motivo negli ultimi dieci anni ha studiato giurisprudenza, ha appreso, si è appassionato, ha lottato per poter ottenere giustizia. L’uomo è riuscito così a far riaprire il suo caso grazie a un dettaglio relativo alla notte in cui Beatrice è morta. Il dolore e il senso di giustizia sono il motore che anima la sua nuova esistenza. Roberto esce dal carcere con una missione: trovare l’assassino di sua moglie e recuperare sua figlia Giulia (Francesca Vetere). E per farlo deve abbracciare la sua nuova vita, la vita che ha imparato in carcere, che lo vedrà difendere degli innocenti e cercare strenuamente “la verità che non vedono tutti”.

Rocío Muñoz Morales è Victoria Bonetto: cresciuta a Madrid con la madre, Victoria è arrivata in Italia da due anni. Il padre Carlo (Beppe Rosso) l’ha voluta accanto a sé nella gestione dell’importante studio Legale Bonetto, che poi è passato totalmente sotto la sua direzione. Brillante, affascinante e integerrima, affronta con successo i suoi casi. Dedita totalmente al lavoro e alla propria missione, non ha una relazione stabile. Il suo primo modello e mentore è proprio il padre Carlo, un uomo per lei perfetto e insostituibile. L’arrivo di Roberto nello studio legale è per Victoria una grande conquista per diversi motivi, primo fra tutti, la consapevolezza che lui può davvero costituire un valido aiuto per tutti loro. La donna non è la sola ad avere avuto l’intenzione di assumerlo nello studio e che, nello stesso tempo, è totalmente all’oscuro di qualcosa di estremamente rischioso che potrebbe coinvolgere il suo nuovo collaboratore. Non è sempre d’accordo con l’approccio istintivo e empatico al lavoro di Roberto, ma con il tempo tra i due si svilupperà una certa complicità – sia nel lavoro che nella vita- che li porterà, poco a poco, ad accorciare le distanze.

Anna Favella è Daniela: ispettrice di Polizia, è la sorella gemella di Beatrice, la moglie di Roberto. In assenza del cognato, si è presa cura di Giulia, crescendola come se fosse sua figlia. Protettiva e generosa, ha deciso di tenerla distante da lui, da un padre che – per tutti e per la legge – aveva ucciso sua madre. È stata in definitiva la nuova madre di Giulia.Roberto vorrebbe che Daniela fosse al suo fianco, che fosse la sua prima alleata sia nel rapporto con Giulia che sull’indagine che sta portando avanti per catturare l’assassino di Beatrice. Dal canto suo, ora che Roberto ha dimostrato la sua innocenza, Daniela sente di dover recuperare con lui, visto che per tanti anni lo ha creduto colpevole. Allo stesso tempo, però, i due vivono diverse difficoltà nella gestione delicata di Giulia.

Francesca Vetere è Giulia: quando suo padre viene arrestato per l’omicidio di sua madre, Giulia è solo una bambina che, strappata improvvisamente all’amore dei genitori, trova unico conforto nell’affetto della zia Daniela. Dopo un’esperienza così traumatica, non è stato facile per lei costruire un nuovo equilibrio eppure oggi, una ciocca verde tra i capelli, Giulia si è trasformata in una giovane donna piena di grinta, determinazione e passione. Le arti marziali le hanno insegnato a controllare la rabbia e il lavoro in radio a tirare fuori una piccola parte del suo mondo interiore: dal carcere, Roberto ha sentito spesso la sua voce e, per tanti anni, questo è stato l’unico contatto che potesse avere con lei. Daniela, infatti, non ha mai portato Giulia in carcere dal padre: una scelta difficile, fatta nel tentativo di proteggerla dalla durezza che la vita le ha riservato. Per questo, quando Roberto torna libero e si presenta fuori dalla radio per parlare con lei, Giulia prova emozioni contrastanti e, all’improvviso, tutte le sue fragilità di bambina tornano a galla.

Elia Moutamind è Fabio: proprietario di una piola nel centro di Torino, è un uomo simpatico, divertente eppure sempre capace di dare buoni consigli, soprattutto quando non si parla di lui. Amico storico di Roberto, è il primo a cui l’uomo fa visita quando esce dal carcere ed è sempre a lui che confessa di voler indagare sull’omicidio di Beatrice. Fabio la conosceva e, testimone del grande amore che li univa, è sempre stato convinto dell’innocenza di Roberto. Dopo anni da scapolo incallito, si è sposato con Lucia (Silvia Lorenzo), la donna giusta, quella che gli ha fatto mettere la testa a posto. Eppure, nonostante questo amore, l’idea di diventare padre, sotto sotto, lo spaventa.

Silvia Lorenzo è Lucia: donna gentile e accogliente, è la moglie di Fabio e gestisce con lui la piola. Tra di loro si innescano spesso simpatiche schermaglie in cui, mentre lui si lamenta delle incombenze quotidiane del locale, lei si ingegna per proporre cose sempre nuove ai clienti, come le sue torte fatte in casa. I due si sono sposati mentre Roberto era in carcere, per questo l’uomo non l’ha mai conosciuta e la incontra, per la prima volta, quando torna in libertà. Lucia ha sentito spesso parlare di Roberto e, quando si conoscono, tra loro si instaura subito un ottimo rapporto, fatto di stima e complicità.

Jacopo Crovella è Sebastiano: giovane praticante dello studio Bonetto, è un ragazzo determinato e impaziente di vedere realizzati i suoi obiettivi. Per lui, il lavoro è al primo posto e, per questo, è pronto a tutto pur di reperire informazioni necessarie alla risoluzione dei casi, anche seguire procedure poco ortodosse. Inizialmente scettico sull’approccio di Roberto, scoprirà in lui un amico e un mentore, capace di insegnargli la lezione più preziosa: la verità non è sempre quella che vedono tutti.

Giulia Battistini è Chiara: giovane e solare, è una collaboratrice di Victoria e nel lavoro si applica con dedizione e entusiasmo. Incuriosita dall’arrivo di Roberto nello studio legale, si mostra estremamente ammirata dall’impresa che l’uomo ha compiuto riuscendo a scagionarsi da solo dalle accuse. Anche per questo motivo è sempre pronta ad aiutarlo e ad imparare da lui.

Beppe Rosso è Carlo Bonetto: avvocato di grido, ha lasciato la gestione del suo prestigioso studio legale alla figlia Victoria che è arrivata in Italia da due anni. Fortemente legato a lei, farebbe di tutto per assicurarsi la sua serenità. Apparentemente leale e integerrimo, si mostra preoccupato in seguito all’uscita di Roberto dal carcere e si dichiara deciso a tenerlo d’occhio.