Giuseppe Giacobazzi – Il Pedone è uno spettacolo comico teatrale che andrà in onda stasera, giovedì 11 settembre 2025, alle 21.30 su NOVE, all’interno della rassegna NOVE Comedy Club. Il comico romagnolo Giuseppe Giacobazzi, nome d’arte di Andrea Sasdelli, presenta un monologo che paragona la vita a una partita a scacchi, dove il pedone rappresenta la normalità e le piccole cose della quotidianità.

Lo show, della durata di circa 100 minuti, si discosta dal cabaret tradizionale per avvicinarsi al teatro comico, mescolando risate a riflessioni profonde. La narrazione ruota attorno a una cena tra amici che non si vedono da quarant’anni, con spunti tratti dalla vita reale di Giacobazzi, coloriti da aneddoti e ironia. Il comico esplora il fascino della semplicità in una società che esalta i “pezzi pregiati”, mantenendo il suo stile schietto e distante dal politicamente corretto.

Lo spettacolo, diretto da Carlo Negri e prodotto da Blu Produzioni, è stato rappresentato in oltre 170 repliche nei teatri italiani ed è privo di censure, come sottolineato dallo stesso Giacobazzi in un’intervista a Fanpage.it. Sarà disponibile anche in streaming su Discovery+.

