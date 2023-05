Giro d’Italia 2023: tappa 6 maggio, streaming e diretta tv

Oggi, sabato 6 maggio 2023, prenderà il via il Giro d’Italia 2023 con la prima tappa a cronometro Fossacesia Marina- Ortona, in onda in diretta sulle reti Rai. La 106esima edizione durerà 21 giorni, con partenza da Fossacesia e arrivo a Roma. Qui radiocronaca e l’elenco di tutte le tappe.

La giornata televisiva in rosa inizierà alle 11.30 su RaiSport +HD (streaming a questo link) con la rubrica Aspettando il giro e, dalle 12.20, con la tappa vera e propria. A partire dalle 14.00 la linea passerà a Rai2 (streaming a questo link), a cui seguirà, sulla stessa rete, il Processo alla Tappa.

Giro d’Italia 2023: tappa Fossacesia Marina- Ortona

Cronometro individuale pianeggiante per circa 14 km con finale in ascesa fino all’arrivo che sarà anche GPM. La prima parte si svolge interamente lungo la Ciclovia Adriatica con sede stradale piatta, ben pavimentata e con 6 gallerie brevi e luminose lungo il percorso. Uscita dalla ciclabile con un breve restringimento di carreggiata e dopo il secondo intermedio inizia la salita di circa 1 km che porta all’abitato di Ortona.

Salita finale di 1300 m al 5.4% per svoltare in leggera discesa verso il Castello Aragonese dove dopo un tratto di discesa più marcata si svolta a sinistra e salendo al 2% si coprono gli ultimi 750 m fino all’arrivo. Retta finale di 300 m su lastricato (largh. 7 m).