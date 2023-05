Giro d’Italia 2023: tappa 26 maggio, streaming e diretta tv

Oggi, venerdì 26 maggio 2023, continuerà il Giro d’Italia 2023 con la tappa Longarone – Tre Cime di Lavaredo – 183 km totali -, in onda in diretta sulle reti Rai. La 106esima edizione durerà 21 giorni, dal 6 al 28 maggio 2023, con partenza da Fossacesia e arrivo a Roma. Qui la radiocronaca e l’elenco di tutte le tappe.

La giornata televisiva in rosa inizierà alle 10.50 su RaiSport (streaming a questo link) con la rubrica Aspettando il giro e, dalle 11.35, con la tappa vera e propria. A partire dalle 14.00 la linea passerà a Rai2 (streaming a questo link), a cui seguirà, sulla stessa rete, il Processo alla Tappa.

Giro d’Italia 2023, tappa 19: Longarone – Tre Cime di Lavaredo

Tappone Dolomitico con cinque salite in successione senza tratti di respiro. Dopo la partenza e la risalita della valle del Cordevole (si passa per Belluno, Agordo e Alleghe) si scalano i passi di Campolongo, Valparola, Giau e Tre Croci prima della salita finale al Rifugio Auronzo. Le strade sono tutte in ottimo stato abbastanza larghe e presentano nella prima parte un paio di gallerie ben illuminate. Si affrontano salite caratterizzate da numerosi tornanti e discese mediamente veloci e impegnative.

Salita finale molto dura. Primi 1.5 km con pendenze fino al 18%, falsopiano al Lago di Antorno e discesa veloce fino ai 4 km dall’arrivo (si attraversa, al termine della discesa, la barriera di pedaggio: strettoia). Ultimi 4 km attorno al 12% con punte massime del 18% nel finale. Linea di arrivo su rettilineo in asfalto di 400 m largo 7 m di pendenza 12.5%.