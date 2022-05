Giro d’Italia 2022: tappa 8 maggio, streaming e diretta tv

Quest’oggi, domenica 8 maggio 2022, continuerà il Giro d’Italia 2022 con la terza tappa, Kaposvar-Balatonfüred, lunga 201 km, in onda in diretta sulle reti Rai. La 105esima edizione durerà in totale 21 tappe, con partenza da Budapest (Ungheria) e arrivo a Verona e, dopo due edizioni particolari dovute alla pandemia, sarà finalmente senza limitazioni.

La giornata televisiva in rosa inizierà alle 11.30 su RaiSport +HD (streaming a questo link) con la rubrica Aspettando il giro, a cui seguirà, alle 12.20, la tappa vera e propria. A partire dalle 14.00 la linea passerà a Rai2 (streaming a questo link) con la continuazione della tappa odierna, a cui seguirà, sulla stessa rete, il Processo alla Tappa.

Giro d’Italia 2022: tappa Kaposvar-Balatonfüred

Tappa 3: tappa del Lago Balaton, il mare d’Ungheria. Dopo una prima parte in cui attraverso lievi ondulazioni ci si avvicina al lago, si raggiunge Nagykanizsa, dove la tappa effettua il giro di boa per tornare al Balaton. Alcuni brevi saliscendi riportano sulla costa. Ultimi 50 km lungo la costa con la sola brevissima asperità dell’Abbazia di Tihany. Finale rettilineo con solo alcuni lievi cambi di direzione.

Finale praticamente piatto. Dopo al penisola di Tihany la strada percorre la costa con una breve discesa (pochi metri di dislivello) dentro l’ultimo chilometro. Ultimi 500 m rettilinei in impercettibile ascesa fino all’arrivo su asfalto.