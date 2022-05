Giro d’Italia 2022: tappa 7 maggio, streaming e diretta tv

Oggi, sabato 7 maggio 2022, continuerà il Giro d’Italia 2022 con la seconda tappa Budapest-Budapest, in onda in diretta sulle reti Rai. La 105esima edizione durerà in totale 21 tappe, con partenza da Budapest e arrivo a Verona e, dopo due edizioni particolari dovute alla pandemia, sarà finalmente senza limitazioni.

La giornata televisiva in rosa inizierà alle 13.15 su RaiSport +HD (streaming a questo link) con la rubrica Aspettando il giro. A partire dalle 14.00 la linea passerà a Rai2 (streaming a questo link) con la tappa vera e propria, a cui seguirà, sulla stessa rete, il Processo alla Tappa.

Giro d’Italia 2022: tappa Budapest-Budapest

Tappa 2: tappa a cronometro cittadina breve, su strade ampie e ben pavimentate, che congiunge Pest con Buda. Partenza dalla Piazza degli Eroi per puntare verso il Danubio, che separa la due anime della città. Una serie di svolte costella il percorso prima a raggiungere il lungo-fiume e sfilare davanti al Parlamento neogotico, prima di attraversare il Danubio e percorrere la riva parallela. Da segnalare due svolte a U la prima in discesa e la seconda in salita nell’approccio alla riva del Parlamento e nell’uscita dalla stessa. Lasciato il fiume inizia lo strappo conclusivo.

Ultimi 1500 m tutti in salita. Dopo il rilevamento cronometrico si svolta sullo strappo del castello con un tratto in pavé dove si raggiungono le pendenze massime (14%). La salita poi si assesta sul 4% con alcuni tornati fino all’ingresso nella piazza di arrivo a Buda (fondo asfaltato).