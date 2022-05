Giro d’Italia 2022: tappa 6 maggio, streaming e diretta tv

Oggi, venerdì 6 maggio 2022, prenderà il via il Giro d’Italia 2022 con la prima tappa Budapest-Visegrad, in onda in diretta sulle reti Rai. La 105esima edizione durerà 21 tappe, con partenza da Budapest e arrivo a Verona e, dopo due edizioni particolari dovute alla pandemia, sarà finalmente senza limitazioni.

La giornata televisiva in rosa inizierà alle 11.30 su RaiSport +HD (streaming a questo link) con la rubrica Aspettando il giro e, dalle 12.20, con la tappa vera e propria. A partire dalle 14.00 la linea passerà a Rai2 (streaming a questo link), a cui seguirà, sulla stessa rete, il Processo alla Tappa.

Giro d’Italia 2022: tappa Budapest-Visegrad

Tappa 1: tappa interamente pianeggiante attraverso la pianura ungherese, con gli ultimi 5 km in salita. Partenza nell’abitato di Budapest lungo strade ampie, rettilinee e ben pavimentate. Dal km 9 al 14 si percorre un tratto dell’autostrada M6. Si passa da pochi centri abitati, per i quali vale la consueta segnalazione degli ostacoli urbani (rotatorie, dossi, spartitraffico, paletti…). Il tracciato presenta poche ondulazioni e poche svolte. Dopo Esztergom si costeggia il Danubio fino a Visegrád, dove inizia la salita conclusiva.

Ultimi 5 km tutti in salita. Lasciato il Danubio si percorre un vallone fino ai 3.8 km dall’arrivo dove si svolta per salire al Castello, con pendenze attorno al 5%. Da segnalare alcuni tornanti e un breve tratto vicino all’8%. Rettilineo di arrivo in asfalto.