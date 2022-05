Giro d’Italia 2022: tappa 28 maggio, streaming e diretta tv

Oggi, sabato 28 maggio 2022, continuerà il Giro d’Italia 2022 con la ventesima tappa, Belluno-Marmolada, lunga 168 km e con un dislivello di 4490m totali. Come di consueto sarà in onda in diretta sulle reti Rai. La 105esima edizione durerà in totale 21 tappe, con partenza da Budapest (Ungheria) e arrivo a Verona e, dopo due edizioni particolari dovute alla pandemia, sarà finalmente senza limitazioni.

La giornata televisiva in rosa inizierà alle 11.30 su RaiSport +HD (streaming a questo link) con la rubrica Aspettando il giro, a cui seguirà, alle 12.15, la tappa vera e propria. A partire dalle 14.00 la linea passerà a Rai2 (streaming a questo link) con la continuazione della tappa odierna, a cui seguirà, sulla stessa rete, il Processo alla Tappa.

Giro d’Italia 2022: tappa Belluno-Marmolada

Tappa 20: classico tappone dolomitico, l’ultimo arrivo in salita del Giro d’Italia 2022. Partenza da Belluno con una breve deviazione lungo la valle del Piave tra Sedico, Santa Giustina e Sospirolo. Si entra quindi nella valle del Cordevole, che si risale attraverso Agordo e Cencenighe. Inizia lì il trittico di salite finale con il Passo di San Pellegrino (pendenze oltre il 15% dopo Falcade), seguito dal Passo Pordoi (Cima Coppi 2022) e infine dal Passo Fedaia, con i 6 km dopo Malga Ciapela sempre sopra il 10% raggiunge pendenze del 18%.

Ultimi chilometri 14 km tutti in forte ascesa. Dopo Caprile, la strada sale impegnativa fino a Rocca Pietore, dove diventa un falsopiano attorno al 2%. Dopo Sottoguda la pendenza sale di nuovo fino a una breve discesa prima di Malga Ciapela (da segnalare una galleria in curva illuminata). Ultimi 6 km con pendenza media attorno al 12% e punte a metà del 18%. Rettilineo finale piano in asfalto.