Giro d’Italia 2022: tappa 26 maggio, streaming e diretta tv

Oggi, giovedì 26 maggio 2022, continuerà il Giro d’Italia 2022 con la diciottesima tappa, Borgo Valsugana-Treviso, lunga 156 km e con un dislivello di 1150m totali. Come di consueto sarà in onda in diretta sulle reti Rai. La 105esima edizione durerà in totale 21 tappe, con partenza da Budapest (Ungheria) e arrivo a Verona e, dopo due edizioni particolari dovute alla pandemia, sarà finalmente senza limitazioni.

La giornata televisiva in rosa inizierà alle 12.55 su RaiSport +HD (streaming a questo link) con la rubrica Aspettando il giro, a cui seguirà, alle 13.40, la tappa vera e propria. A partire dalle 14.00 la linea passerà a Rai2 (streaming a questo link) con la continuazione della tappa odierna, a cui seguirà, sulla stessa rete, il Processo alla Tappa.

Giro d’Italia 2022: tappa Borgo Valsugana-Treviso

Tappa 18: tappa che congiunge la Valsugana con la pianura veneta attraverso il passaggio delle scale di Primolano, unica asperità assieme al Muro di Ca’ del Poggio. Si arriva quindi a Treviso attraverso strade rettilinee generalmente larghe. Da segnalare i numerosi attraversamenti cittadini con il loro corredo di rotatorie, spartitraffico e arredo urbano. A Treviso la corsa affronta un circuito di circa 11 km da ripetere una sola volta.

Circuito finale su strade ampie e pianeggianti, fatta eccezione per un breve tratto tra i 4 e i 2 km dall’arrivo che risulta leggermente più stretto. Una sola svolta impegnativa ai 3 km dall’arrivo. Ultimi 2 km larghi con ultima curva a circa 1200 m da traguardo (asfalto).