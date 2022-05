Giro d’Italia 2022: tappa 21 maggio, streaming e diretta tv

Oggi, sabato 21 maggio 2022, continuerà il Giro d’Italia 2022 con la quattordicesima tappa, Santena-Torino, lunga 147 km e con un dislivello di 300m totali. Come di consueto sarà in onda in diretta sulle reti Rai. La 105esima edizione durerà in totale 21 tappe, con partenza da Budapest (Ungheria) e arrivo a Verona e, dopo due edizioni particolari dovute alla pandemia, sarà finalmente senza limitazioni.

La giornata televisiva in rosa inizierà alle 12.15 su RaiSport +HD (streaming a questo link) con la rubrica Aspettando il giro, a cui seguirà, alle 13.00, la tappa vera e propria. A partire dalle 14.00 la linea passerà a Rai2 (streaming a questo link) con la continuazione della tappa odierna, a cui seguirà, sulla stessa rete, il Processo alla Tappa.

Giro d’Italia 2022: tappa Santena-Torino

Tappa 14: tappa breve e molto intensa, senza un momento di respiro. Il dislivello complessivo se rapportato ai chilometri percorsi è quello di un tappone alpino. I primi chilometri da Santena fino ai piedi della prima salita sono gli unici pianeggianti. In seguito, si scala il versante di Rivodora di Superga e si entra in un circuito di 36.4 km da percorrere due volte. Si scalano la Collina di Superga e il Colle Maddalena. La prima presenta 5 km sempre attorno al 10% con punte del 14%, la seconda, molto più breve, si snoda su una strada dentro il bosco a carreggiata ristretta con pendenze che raggiungono il 20%. Discesa impegnativa fino all’arrivo.

Dallo scollinamento del Colle Maddalena, si scende fino a Valsalice, con alcuni tratti impegnativi tra le case per risalire con pendenze elevate fino al Parco del Nobile. Ultimi 4 km tutti in discesa mediamente su strada ristretta. Dopo l’ultimo chilometro dentro la città di Torino la strada si allarga notevolmente e diventa pianeggiante a circa 700 m dall’arrivo. Rettilineo finale in asfalto.