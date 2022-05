Giro d’Italia 2022: tappa 15 maggio, streaming e diretta tv

Oggi, domenica 15 maggio 2022, continuerà il Giro d’Italia 2022 con la nona tappa, Isernia-Blockhouse, lunga 191 km e con un dislivello di ben 5000 m totali. Come di consueto sarà in onda in diretta sulle reti Rai. La 105esima edizione durerà in totale 21 tappe, con partenza da Budapest (Ungheria) e arrivo a Verona e, dopo due edizioni particolari dovute alla pandemia, sarà finalmente senza limitazioni.

La giornata televisiva in rosa inizierà alle 10.55 su RaiSport +HD (streaming a questo link) con la rubrica Aspettando il giro, a cui seguirà, alle 11.35, la tappa vera e propria. A partire dalle 14.00 la linea passerà a Rai2 (streaming a questo link) con la continuazione della tappa odierna, a cui seguirà, sulla stessa rete, il Processo alla Tappa.

Giro d’Italia 2022: tappa Isernia-Blockhouse

Tappa 9: tappone appenninico da 5000 m di dislivello. Partenza sul ritrovato Valico del Macerone, cui segue l’impegnativa salita di Rionero Sannitico. Ancora salita fino a Roccaraso, seguita poi da un lungo tratto ondulato a scendere che dopo circa 90 km porta all’inizio della prima salita a Passo Lanciano (versante di Pretoro). Discesa impegnativa per le pendenze a alcuni passaggi cittadini fino a Lettomanoppello. Raggiunta Scafa la strada ricomincia a salire. Dopo Roccamorice inizia la salita finale di 13 km.

Ultimi 13 km tutti in salita su strada stretta con numerosi tornanti. Per quasi 10 km la pendenza si mantiene sopra il 9%, con punte fino al 14%. Brevissima contropendenza ai 500 m dall’arrivo. Rettilineo finale (asfalto, lunghezza 200 m, larghezza 6 m) in salita attorno all’8%.