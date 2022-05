Giro d’Italia 2022: tappa 14 maggio, streaming e diretta tv

Oggi, sabato 14 maggio 2022, continuerà il Giro d’Italia 2022 con la ottava tappa, Napoli-Napoli, lunga 153 km e con un dislivello di ben 2130 m totali. Come di consueto sarà in onda in diretta sulle reti Rai. La 105esima edizione durerà in totale 21 tappe, con partenza da Budapest (Ungheria) e arrivo a Verona e, dopo due edizioni particolari dovute alla pandemia, sarà finalmente senza limitazioni.

La giornata televisiva in rosa inizierà alle 12.50 su RaiSport +HD (streaming a questo link) con la rubrica Aspettando il giro, a cui seguirà, alle 13.35, la tappa vera e propria. A partire dalle 14.00 la linea passerà a Rai2 (streaming a questo link) con la continuazione della tappa odierna, a cui seguirà, sulla stessa rete, il Processo alla Tappa.

Giro d’Italia 2022: tappa Napoli-Napoli

Tappa 8: tappa cittadina complessa ed esigente. Partenza con passaggio sulla linea di arriva che costituisce il km 0. Si sale la collina di Posillipo, per raggiungere Bacoli e compiere un anello sulla costa cumana. Raggiunta Bacoli si affrontano 4 giri del circuito del Monte di Procida di 19 km. Il circuito presenta strade in buono stato, ma con carreggiata ristretta e con continui cambi di direzione e di pendenza.

Da segnalare dopo Torregaveta, raggiunta Baia, lo strappo repentino al 14% che porta a Lago Lucino, dove al termine del quarto giro si lascerà il circuito. Rientro attraverso Bacoli e Posillipo attraverso le stesse strade dell’andata, con la lunga discesa di via Petrarca a condurre al centro cittadino a agli ultimi chilometri.

Ultimi 3 km perfettamente pianeggianti percorrendo via Dohrn e via Caracciolo verso est, per effettuare un giro di boa attorno a una rotatoria all’ultimi km e ripercorrere via Caracciolo fino all’arrivo. Rettilineo d’arrivo di 900 m su asfalto.