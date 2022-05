Giro d’Italia 2022: tappa 12 maggio, streaming e diretta tv

Oggi, giovedì 12 maggio 2022, continuerà il Giro d’Italia 2022 con la sesta tappa, Palmi-Scalea, lunga 192 km e con un dislivello di 900m totali. Come di consueto sarà in onda in diretta sulle reti Rai. La 105esima edizione durerà in totale 21 tappe, con partenza da Budapest (Ungheria) e arrivo a Verona e, dopo due edizioni particolari dovute alla pandemia, sarà finalmente senza limitazioni.

La giornata televisiva in rosa inizierà alle 11.50 su RaiSport +HD (streaming a questo link) con la rubrica Aspettando il giro, a cui seguirà, alle 12.35, la tappa vera e propria. A partire dalle 14.00 la linea passerà a Rai2 (streaming a questo link) con la continuazione della tappa odierna, a cui seguirà, sulla stessa rete, il Processo alla Tappa.

Giro d’Italia 2022: tappa Palmi-Scalea

Tappa 6: tappa non particolarmente impegnativa, che si snoda essenzialmente lungo la strada a scorrimento veloce ss. 18, dalla carreggiata ampia, caratterizzata dalla presenza di alcune gallerie. Unica leggera asperità di giornata la lunga e blanda salita dopo Mileto, fino all’Aeroporto Razza di Vibo Valentia.

Ultimi chilometri all’inizio dell’abitato di Scalea. Si supera l’ultima rotatoria a 3 km dall’arrivo e si prosegue su strade molto larghe, ben pavimentate e rettilinee. Rettilineo di arrivo su asfalto.