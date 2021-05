Giro d’Italia 2021: tappa 8 maggio – Streaming e diretta tv

Oggi, 8 maggio 2021, prenderà il via il Giro d’Italia 2021 con la prima tappa, in onda in diretta sulle reti Rai, per la prima volta integralmente, dal primo all’ultimo dei 3500 km totali che lo compongono. Un giro che, nonostante le difficoltà dovute alla pandemia, prende il via regolarmente nel mese di maggio. La 104esima edizione durerà 21 tappe.

La giornata televisiva in rosa inizierà alle 12.30 su RaiSport +HD (streaming a questo link) con il Villaggio di Partenza e, dalle 13.30, con la tappa vera e propria. A partire dalle 14.00 la linea passerà a Rai2 (streaming a questo link), a cui seguirà, sulla stessa rete, il Processo alla Tappa.

Giro d’Italia 2021: tappa Torino

Tappa 1: tappa a cronometro cittadina, breve e situata attorno al Po. Partenza da Piazza Castello per raggiungere il Lungo Po che porta al Parco del Valentino. Si percorrono i viali ondulati (cronometraggio intermedio al Borgo Medievale) per attraversare il Po e concludere la crono su Corso Moncalieri. Da segnalare un passaggio in galleria (breve e illuminata) all’uscita dal Parco del Valentino. Ultimi chilometri pianeggianti, praticamente rettilinei, fino alla linea di arrivo. Retta di arrivo su asfalto.