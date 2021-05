Giro d’Italia 2021: tappa 29 maggio, streaming e diretta tv

Oggi, sabato 29 maggio 2021, tornerà sulle reti Rai il Giro d’Italia 2021 con la ventesima tappa, Verbania-Valle Spluga-Alpe Motta, in onda integralmente in diretta. Questa edizione dello storico Giro, la 104esima, nonostante le difficoltà dovute alla pandemia ha preso il via regolarmente nel mese di maggio e durerà un totale di 21 tappe.

La giornata televisiva in rosa inizierà alle 11.20 su RaiSport +HD (streaming a questo link) con il Villaggio di Partenza e, dalle 12.20, con la tappa vera e propria. A partire dalle 14.00 la linea passerà a Rai2 (streaming a questo link), a cui seguirà, sulla stessa rete, il Processo alla Tappa.

Giro d’Italia 2021: tappa Verbania-Valle Spluga-Alpe Motta

Tappa 20: tappone alpino con sconfinamento in Svizzera. Dopo la partenza, entrati in Svizzera, si affronta l’interminabile Passo di San Bernardino (24 km) con scollinamento oltre i 2000 m e dopo la discesa un altro passo over-2000: il Passo dello Spluga (Splügenpass). Discesa impegnativa (con alcune gallerie e alcune paravalanghe) fino a Campodolcino, dove inizia la salita finale.

Ultimi 7 km tutti in forte ascesa. Dopo Campodolcino la strada sale con una sequenza di tornanti e gallerie fino a Pianazzo, dove si percorre la vecchia strada per Madesimo (carreggiata ristretta), con pendenze elevate. A Madesimo si trova l’unico tratto relativamente pianeggiante del percorso, che negli ultimi chilometri riprende a salire con pendenze attorno al 10%. Rettilineo finale in leggera ascesa su asfalto.