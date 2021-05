Giro d’Italia 2021: tappa 28 maggio, streaming e diretta tv

Oggi, venerdì 28 maggio 2021, tornerà sulle reti Rai il Giro d’Italia 2021 con la diciannovesima tappa, Abbiategrasso-Alpe di Mera, in onda integralmente in diretta. Questa edizione dello storico Giro, la 104esima, nonostante le difficoltà dovute alla pandemia ha preso il via regolarmente nel mese di maggio e durerà un totale di 21 tappe.

La giornata televisiva in rosa inizierà alle 11.35 su RaiSport +HD (streaming a questo link) con il Villaggio di Partenza e, dalle 12.35, con la tappa vera e propria. A partire dalle 14.00 la linea passerà a Rai2 (streaming a questo link), a cui seguirà, sulla stessa rete, il Processo alla Tappa.

Giro d’Italia 2021: tappa Abbiategrasso-Alpe di Mera

Tappa 19: tappa di montagna con salite intervallate da lunghi tratti in falsopiano. Si percorre la pianura attorno al Ticino fino ai piedi del Mottarone. La strada si restringe e, raggiunta Armeno, la corsa svolta verso Gignese per portarsi sulla costa del Lago Maggiore a Stresa.

Si prosegue costeggiando il Lago e si raggiungono quindi Gravellona Toce e Omegna, per scalare il Passo della Colma. Dopo Varallo, lungo fondovalle salire fino a Scopello dove inizia la salita conclusiva. Salita finale di quasi 10 km con pendenze sempre attorno al 9/10 % e punte massime del 14%. Carreggiata abbastanza larga caratterizzata da numerosi tornanti. Rettilineo dia arrivo su asfalto.