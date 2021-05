Giro d’Italia 2021: tappa 27 maggio, streaming e diretta tv

Oggi, giovedì 27 maggio 2021, tornerà sulle reti Rai il Giro d’Italia 2021 con la diciassettesima tappa, Rovereto-Stradella, in onda integralmente in diretta. Questa edizione dello storico Giro, la 104esima, nonostante le difficoltà dovute alla pandemia ha preso il via regolarmente nel mese di maggio e durerà un totale di 21 tappe.

La giornata televisiva in rosa inizierà alle 10.35 su RaiSport +HD (streaming a questo link) con il Villaggio di Partenza e, dalle 11.35, con la tappa vera e propria. A partire dalle 14.00 la linea passerà a Rai2 (streaming a questo link), a cui seguirà, sulla stessa rete, il Processo alla Tappa.

Giro d’Italia 2021: tappa Rovereto-Stradella

Tappa 18: tappa che attraversa la Pianura Padana da nord verso sud. Si percorrono strade rettilinee e generalmente larghe. Da segnalare i numerosi attraversamenti cittadini, con il loro corredo di rotatorie, spartitraffico e arredo urbano. Uniche asperità alcuni saliscendi concentrati negli ultimi 30 km. Dopo la discesa di Canneto Pavese, la corsa giunge praticamente senza curve fino al rettilineo finale di Stradella.