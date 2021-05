Giro d’Italia 2021: tappa 26 maggio, streaming e diretta tv

Oggi, mercoledì 26 maggio 2021, tornerà sulle reti Rai il Giro d’Italia 2021 con la diciassettesima tappa, Canazei-Sega di Ala, in onda integralmente in diretta. Questa edizione dello storico Giro, la 104esima, nonostante le difficoltà dovute alla pandemia ha preso il via regolarmente nel mese di maggio e durerà un totale di 21 tappe.

La giornata televisiva in rosa inizierà alle 11.00 su RaiSport +HD (streaming a questo link) con il Villaggio di Partenza e, dalle 12.00, con la tappa vera e propria. A partire dalle 14.00 la linea passerà a Rai2 (streaming a questo link), a cui seguirà, sulla stessa rete, il Processo alla Tappa.

Giro d’Italia 2021: tappa Canazei-Sega di Ala

Tappa 17: tappa di alta montagna, con prima parte interamente in discesa e arrivo in salita. Si percorrono in sequenza la Val di Fassa, la Val di Fiemme e l’altopiano di Pinè. Raggiunta Trento, la corsa si dispone sulla riva destra dell’Adige. Dopo Mori si affronta (da Avio) il Passo di San Valentino, seguito dalla discesa impegnativa su Chizzola, per portarsi sulla sinistra Adige ad Ala e quindi, dopo Sdruzzinà, affrontare la salita finale.

Salita finale di circa 11 km. I primi 9,5 km sono praticamente sempre sopra il 10%, con punte prolungate attorno al 15% (max 17/18%). Dopo gli ultimi tornanti si entra nell’altopiano del Passo Fittanze, dove le pendenze si addolciscono fino alla linea di arrivo su asfalto.